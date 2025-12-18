Cierra La Adictiva el 2025 celebrando 35 años de trayectoria y logros importantes

Banda La Adictiva cerrará el 2025 celebrando sus 35 años de trayectoria, consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas del regional mexicano, esto tras vivir un año lleno de logros y presentaciones memorables.
Entre ellos, destaca que la banda mazatleca formó parte del emblemático Carnaval de Mazatlán 2025, donde se encargaron de cerrar el desfile a lo largo de todo el malecón, cantando ante más de 300 mil personas a lo largo del recorrido, para continuar al otro día con una actuación en Olas Altas, donde ofrecieron un show, reuniendo a más de 50 mil personas, durante el tradicional Lunes de Carnaval, con un show que duró tres horas, mismas en las que la música y el ánimo fueron el ingrediente principal.
En cuanto a sus presentaciones, La Adictiva brilló en Estados Unidos, donde recibió un reconocimiento en el Rosemont Theater por parte del Ayuntamiento de Cicero en la Ciudad de Chicago. También estuvo presente en Premios Lo Nuestro con su éxito Bandida, el cual fue nominado en la categoría de Canción Banda del Año, sumando una más a su amplia trayectoria.
El festejo de sus 35 años, continuó con una presentación en uno de los escenarios más emblemáticos de México, el Auditorio Telmex en Guadalajara, para continuar su gira Road Tripp, en el Festival Bésame Mucho, en Austin, Texas, donde presentaron éxitos clásicos y nuevos sencillos, celebrando también su trayectoria con otros lanzamientos.
Otro logroimportante para la banza mazatleca, fue su participación en el Festival Vitaé, un show que se realizó en el zócalo de la Ciudad de México, siendo esta la primera vez que la agrupación se presentaba en este lugar, sumándose también su presencia en televisión, participando en el programa Juego de Voces, donde interpretó El amor de mi vida, junto a Emmanuel, fascinando a miles de televidentes.
En cuanto a la música la agrupación lanzó el EP Techno Banda 90’s con covers que han sido todo un éxito y que retomó La Adictiva para plasmar su sello inigualable, continuando con sus colaboraciones la banda interpretó El Corrido de Monterrey junto a “Norteñazo” grabando un video de alta calidad en tierras regias, para consentir a su público de Monterrey La Adictiva tuvo una presentación en el emblemático Domo Care teniendo a grandes invitados como Luis Padilla integrante de La Firma y Norteñazo.
Durante todo el año la banda estuvo trabajando en música y diferentes colaboraciones por lo que estrenó El Roto con José Iglesias Candelita, Te doy mi palabra con Tapy Quintero, su sencillo Única alcanzó el número 1 en monitor Latino en Guatemala, Ecuador, El Salvador y Nicaragua, los estrenos no pararon ahí y La Adictiva presentó el álbum Sones Adictivos, dedicado a sus raíces musicales. Apareció en las irónicas pantallas de Times Saquera en Nueva York.
Llevó su música al especial de TV Azteca por las fiestas patrias, para continuar con las galas, La Adictiva fue parte de Premios Juventud en Panamá, donde fue nominada a “Mejor Canción Banda / Música Mexicana” por ¿Qué será de mi ex?.
Como parte de su celebración por sus 35 años de trayectoria, la banda también develó un mural conmemorativo en la Ciudad de México y aprovecharon su visita para ser parte del Multiverso uno de los festivales más importantes que se realizan en la CDMX por parte de una radiodifusora.
Para cerrar el año La Adictiva presentó El Tomate, tema que realizaron junto a Deorro, esta colaboración audaz mezcla lo mejor de ambos mundos, en el que la energía electrizante del EDM y el estilo tradicional de la banda sinaloense, y también Antes y Ahora Deluxe un álbum que rinde homenaje a varias de las canciones que han marcado su trayectoria y que los han consolidado como una de las bandas más importantes del regional mexicano. La Adictiva cerró así un año histórico, reafirmando su legado y su conexión con el público.