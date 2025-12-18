Cierra La Adictiva el 2025 celebrando 35 años de trayectoria y logros importantes

Banda La Adictiva cerrará el 2025 celebrando sus 35 años de trayectoria, consolidándose como una de las agrupaciones más destacadas del regional mexicano, esto tras vivir un año lleno de logros y presentaciones memorables. Entre ellos, destaca que la banda mazatleca formó parte del emblemático Carnaval de Mazatlán 2025, donde se encargaron de cerrar el desfile a lo largo de todo el malecón, cantando ante más de 300 mil personas a lo largo del recorrido, para continuar al otro día con una actuación en Olas Altas, donde ofrecieron un show, reuniendo a más de 50 mil personas, durante el tradicional Lunes de Carnaval, con un show que duró tres horas, mismas en las que la música y el ánimo fueron el ingrediente principal.

En cuanto a sus presentaciones, La Adictiva brilló en Estados Unidos, donde recibió un reconocimiento en el Rosemont Theater por parte del Ayuntamiento de Cicero en la Ciudad de Chicago. También estuvo presente en Premios Lo Nuestro con su éxito Bandida, el cual fue nominado en la categoría de Canción Banda del Año, sumando una más a su amplia trayectoria.

El festejo de sus 35 años, continuó con una presentación en uno de los escenarios más emblemáticos de México, el Auditorio Telmex en Guadalajara, para continuar su gira Road Tripp, en el Festival Bésame Mucho, en Austin, Texas, donde presentaron éxitos clásicos y nuevos sencillos, celebrando también su trayectoria con otros lanzamientos. Otro logroimportante para la banza mazatleca, fue su participación en el Festival Vitaé, un show que se realizó en el zócalo de la Ciudad de México, siendo esta la primera vez que la agrupación se presentaba en este lugar, sumándose también su presencia en televisión, participando en el programa Juego de Voces, donde interpretó El amor de mi vida, junto a Emmanuel, fascinando a miles de televidentes.

En cuanto a la música la agrupación lanzó el EP Techno Banda 90’s con covers que han sido todo un éxito y que retomó La Adictiva para plasmar su sello inigualable, continuando con sus colaboraciones la banda interpretó El Corrido de Monterrey junto a “Norteñazo” grabando un video de alta calidad en tierras regias, para consentir a su público de Monterrey La Adictiva tuvo una presentación en el emblemático Domo Care teniendo a grandes invitados como Luis Padilla integrante de La Firma y Norteñazo.

