”Hola familia cómo están, ahora que anduve de vacaciones, escribí una canción que se llama Luna, y para todos los amantes de la música así con profundidad, quiero mostrarles un poquito el proceso creativo de cómo la estoy construyendo”, dijo.

El mochitense detalló que Luna es una canción de amor aspiracional. “Es una canción que habla de esos amores aspiracionales, de esos amores que tuvimos en las manos y se nos fueron, de amores imposibles por qué no decirlo, o esos amores lejanos que veo se puede vivir mejor esta canción”.

Detalló que a nivel musical es una fusión del rock de los 80, con la música norteña del país. “Básicamente como si Caifanes, Cerati, y Calibre 50 hubieran tenido un hijo”, resaltó.

Acto seguido, se escucha de fondo la música del tema, comenzando la magia en la voz de Edén Muñoz, soltando algunas estrofas de la melodía.

“Dile que la extraño y regrese por favor, sea lo que haya sido es más fuerte nuestro amor, mientras haya vida hay esperanza dijo mi optimismo, y es que fui tan suyo que jamás seré el mismo, y dile que su orgullo no es más fuerte que mi fe, y pídele perdón por mi si algún día le fallé, corto se ha quedado el infinito con la falta que hace, Luna dile no descansaré, hasta que otra vez me abrace” , versa la canción.

Cabe señalar que en su misma red social, el mochitense promueve también el lanzamiento del que será su próximo disco, el cual informó será lanzado el 15 de agosto.