“Sé que hay momentos en que soy más débil, en que me bajonean, pero mi línea base es estar presente como con ustedes hoy y no preocuparme que no les guste mi camisa o no me vea interesante, sino estar con ustedes y ese es el objetivo”.

Habló de las películas en las que ha colaborado y que han sido trascendentes en su carrera, como Hangover, que le permitió recibir otras oportunidades o la de A star is born, junto a Lady Gaga, que le ha permitido redefinir los proyectos en los que trabaja, hasta Maestro, cinta que escribió, dirigió y protagonizó.

Bradley Cooper también habló de la experiencia que fue trabajar junto con el director mexicano Guillermo del Toro en El callejón de las almas perdidas, que le permitió prepararse para su siguiente proyecto, que fue la multinominada Maestro.

“Yo lo amo, es increíble, me introdujo a una visión de cómo hacer películas, me encanta estar con él, es una persona cálida,que apoya en la industria, ayuda a que la gente florezca como no he visto antes. Para mí es un amigo para toda la vida y el rol fue muy oscuro, aprendí mucho, no disfrutable excepto por él”, expresó.

“La dificultad de esa película técnica y emocionalmente me preparó para Maestro. Si no hubiera hecho ‘El callejón...’ no habría sido valiente para Maestro y tenía que tocar lodo, tocar fondo. Él me dijo que tenía que hacer esto antes de hacer aquello. Él es como un mago”.

También destacó la experiencia positiva de haber trabajado junto con Clint Eastwood, un director relajado que transmite seguridad a todos lo que lo rodean.