HOROS SAB 25 JUNIO

CÁNCER (22 jun.-22 jul.) Te has levantado hoy con el pie izquierdo y tienes la sensación de que todo está parado, de que no hay avances notorios en tu vida, que a diario todo sigue igual que tiempo atrás. Estás entrando en la rutina y es esto lo que te lleva a sentirte así. Haz algo para poner una ilusión en tu vida, tu trabajo, un hobby, piensa en las cosas que más te gustaría hacer y pon alguna de ellas en práctica.

LEO (23 jul.-22 ago.) Por fin comienzas a darte cuenta hoy de que has cometido algunos errores de comportamiento en el pasado, confiando a diario en quien no debías y dándolo todo por una persona que no te correspondía en absoluto. Estás cambiando de actitud y esto será muy bueno para ti. Piensa qué es lo que te ha hecho reparar en ello, qué es lo que te ha movido a decidir este cambio que juega en tu propio beneficio.

VIRGO (23 ago.-22 sept.) Hoy encontrarás en tu camino a una persona con la que te relacionaste a diario en el pasado. El encuentro te producirá cierta incomodidad, pero no tienes que dejar que te afecte, que te ponga de mal humor. Pasa por el trance lo más rápidamente posible y vuelve a lo tuyo. Ahora necesitas serenidad y no la alcanzarás si sigues cerrando los ojos a una situación que sabes que te perjudica.

LIBRA (23 sept.-22 oct.) Tu ánimo es a diario como una montaña rusa. Ayer pensabas demasiado en el futuro, preocupándote innecesariamente y hoy parece que se adueña de ti el pasado. Lo que te pase hoy no tiene nada que ver con los errores que pudiste cometer un tiempo atrás, que es lo que vas a pensar sin duda. Tal vez estés arrepentido por no haber decidido de otra manera en el pasado pero esto no te conducirá a ninguna parte.

ESCORPIÓN (23 oct.-21 nov.) Tienes en tu mano todo lo que necesitas para tener éxito en la vida porque eres talentoso. Eres valiente, no te importa aceptar retos a diario, incluso los inesperados, y nada te frena en tus deseos de seguir avanzando. Pero tienes que aceptar que algunas cosas se te escapan de las manos. Puede que sea un amor reciente, una relación que empieza, que te está sacando de tu equilibrio habitual.

SAGITARIO (22 nov.-21 dic.) Hoy puedes sentirte molesto porque tu punto de vista sobre algo relacionado con tu vida profesional de diario, no es compartido por tus colegas o por una parte de ellos. No es nada negativo, para eso existen las reuniones, para que todo el mundo exprese su parecer y entre todos encontrar la solución más idónea. Si te pones borde o alardeas de tus conocimientos, tus compañeros te van a hacer el vacío y no sólo hoy, también a diario.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 ene.) Hoy te conviene tener un tiempo de reflexión. En cuanto quedes libre de tus obligaciones laborales de diario, tienes que pensar en las cosas que te están pasando, las decisiones que has de tomar en el futuro próximo. Busca un lugar tranquilo donde puedas aislarte, ese sitio donde te gusta ir para encontrarte contigo mismo o en tu propio hogar. Te irá bien la soledad, desconectar el móvil, estar en silencio.

ACUARIO (21 ene.-19 feb.) Ha llegado el momento de tomar decisiones en el amor. Sea cual sea tu situación actual, seguro que tienes dudas a diario. Si estás colgado de una persona que no te hace ni caso, o te da una de cal y otra de arena, ya es hora que te des cuenta de que esta persona no es para ti por diversos motivos. Pasa ya de él y recuerda que tienes mucho que ofrecer y puedes conquistar a quien quieras.

PISCIS (20 feb.-20 mar.) La vida te sonríe a diario desde hace un tiempo, pero todavía no llegas a apreciarlo en toda su intensidad. Hoy haz lo posible por ver los cambios positivos que has experimentado de un tiempo a esta parte y agradécele al universo esta notable mejoría. Hoy deberías cambiar un poco tus costumbres de diario porque eres rutinario. Eso de ir del trabajo a casa todos los días sin excepción no es lo más recomendable.

ARIES (21 mar.-20 abr.) Tendrás hoy una jornada favorable en muchos aspectos, sobre todo si decides pasar un tiempo con tu familia, que los tienes un poco arrinconados. A diario andas demasiado ocupado para dedicarles unas horas, pero hoy es conveniente que lo hagas porque te reconfortará emocionalmente ver la buena acogida que te darán. También pueden tener noticias frescas sobre un tema que te interesa mucho. No dejes de visitarles.

TAURO (21 abr.-20 may.) Hoy necesitas verte con los amigos y amigas, sentir su calor, bromear con ellos, echar unas risas y compartir esas reuniones tan divertidas de las que a diario sales reconfortado. Organiza una cena temática en tu casa y que cada uno aporte algo referente a lo que decidas. Lo disfrutarán un montón, que buena falta te está haciendo a ti y a todos.