HORÓSCOPOS 23 MAYO

GÉMINIS (21 may.-21 jun.) Levanta hoy el ánimo y deja ya de pensar en la posibilidad de que fracases en tus cometidos. Es sólo tu percepción de las cosas porque estás cansado y agobiado. Concéntrate a diario en lo positivo de la vida y atraerás éxito y felicidad. Tampoco te preocupes tanto porque andas escaso de dinero. No derroches y podrás pasar sin problemas este pequeño bache económico.

CÁNCER (22 jun.-22 jul.) No estás para tirar cohetes, a pesar de que te sientes más tranquilo porque hoy podrás hacer lo que te dé la gana. Estás deseando descansar de todas las obligaciones de diario, incluidas las domésticas. No te sientas culpable si te quedan los platos por lavar. Date permiso para hacer lo que te apetezca sin sentirte mal por ello. Aprovecha y llénate hoy de buena energía.

LEO (23 jul.-22 ago.) Andas hoy preocupado porque estás atravesando un ciclo de vacas flacas y esto te supone un problema más porque no dispones a diario del dinero que te gustaría. Quizá te puede ayudar alguna persona cercana que es experta en el tema económico. Pídele que te ayude a normalizar tu economía. Pero no pierdas el buen humor por ello, has de aprovechar este día libre, salir y divertirte.

VIRGO (23 ago.-22 sept.) Hoy que tendrás tiempo para pensar, reflexiona sobre cómo conseguir que tu dinero crezca y los movimientos que has de realizar a diario para que este deseo se haga realidad. Si tienes ganas y te esfuerzas por lo que quieres conseguir, lograrás todo lo que te propongas. Pero si no pones toda la carne en el asador, luego no te lamentes. Tener ambiciones es muy positivo, pero también lo es hacer algo para materializarlas.

LIBRA (23 sept.-22 oct.) Aprovecha que tendrás hoy tiempo libre y empieza a cuidar más de tu cuerpo porque estás empezando a perder forma. Ya sabes que el ejercicio a diario, aunque no sea intenso, y una alimentación equilibrada son los pilares básicos, pero recuerda que también están los cuidados de la piel y el cabello. ¡Mímate un poquito más! Te lo mereces y además ahora lo estás necesitando. Tu cuerpo te lo pide a gritos.

ESCORPIÓN (23 oct.-21 nov.) Quizá te sientas hoy un poco agobiado porque aprovechando que todo el mundo tiene el día libre puede que recibas alguna llamada de una amiga o un amigo que te pide consejo. Tú estás necesitando a diario descansar y no meterte en problemas ajenos. Sin embargo, quien te haya hecho la llamada confía en ti y además necesita que le eches una mano. Hazlo. Nunca se sabe de quién vas a necesitar mañana.

SAGITARIO (22 nov.-21 dic.) No puede ser que un día como hoy te levantes con el ánimo por los suelos porque crees que no estás avanzando y que a diario todo se te vuelve en contra. Pregúntate qué haces tú para evitarlo. Las cosas negativas se deben principalmente a acciones equivocadas. Pero no lo veas como un fracaso, sino como una experiencia para aprender. Elige el camino correcto y llegarás a tu meta. Hoy es un buen día para estar cerca de tus seres queridos, Sagitario.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 ene.) Si estabas deseando a diario que llegara el fin de semana para salir de la ciudad, quizá tengas que dejarlo para mañana porque hoy tienes muchas cosas que atender en casa y en tu entorno familiar. También es posible que tengas que aplazar una reunión de amigos o una salida que te ilusionaba. Tu prioridad ahora es resolver primero los otros temas.

ACUARIO (21 ene.-19 feb.) Probablemente estás dando vueltas a diario a la posibilidad de comprar una casa. Te gustaría algo propio y piensas que pagar un alquiler es dinero tirado. Esta idea es muy válida y hoy es un buen día para inspeccionar el terreno. Date una vuelta por los lugares donde te gustaría vivir, el barrio que más te gusta o el pueblo que te ha enamorado. También recurre a la búsqueda por internet de esos lugares.

PISCIS (20 feb.-20 mar.) Has de escuchar más a las personas de confianza que te rodean. Luego ya decide por ti mismo, pero atiende a diario a las opiniones de los que te quieren y acertarás más. Si en estos momentos estás ilusionado con alguien, no te muestres siempre a su disposición, a acudir a su llamada rápidamente. Tendrías que hacerle notar desde hoy mismo que tienes muchas cosas y mucha gente interesante a tu alrededor y que esto te ocupa bastante tiempo.

ARIES (21 mar.-20 abr.) Hoy no tienes excusa para escaparte de una visita a la familia o de reunirte con tus amigos, esos a quienes no ves a diario. Vale que quizá no estás en tu mejor momento y tu humor no es para tirar cohetes, así que quizá prefieras estar en soledad. Esto no te servirá para levantar tu ánimo, así que haz un esfuerzo y sal. Es un buen momento para reflexionar sobre lo que te está pasando a diario.