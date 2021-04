Horóscopos SAB 17 ABRIL

ARIES (21 mar.-20 abr.) Procura hoy ponerte en la piel de los demás y haz por entender el punto de vista de la gente que te rodea a diario, en especial en el trabajo, porque en ocasiones eres irritante. En el amor, tienes tendencia a valorar a diario los aspectos negativos de tu pareja cuando en realidad tiene un montón de cosas positivas. Todos tenemos ambas cosas, pero siempre se ha de potenciar más las virtudes.

TAURO (21 abr.-20 may.) Presta atención hoy a las cosas positivas que te rodean. Tienes un talento especial para entablar buenas relaciones con gente influyente de tu círculo profesional. Aprovéchalo para plantear un proyecto que tienes en mente a diario desde hace mucho tiempo. Empieza a valorarte más a diario y no dejes que nada te inspire temor. Has de tener más confianza en ti mismo.

GÉMINIS (21 may.-21 jun.) Intenta hoy liberarte un poco más de tanta responsabilidad. Estás atado a diario a una serie de obligaciones que te has creado tú mismo y sólo has de darte cuenta de que lo más importante es sentirte bien emocionalmente, así que no te crucifiques con cosas que en realidad no son trascendentales. A veces actúas como si estuvieras prisionera, te encierras en casa y allí venga darle vueltas a las cosas.

CÁNCER (22 jun.-22 jul.) Hoy te sentirás con mucho ánimo y repleto de energía, pero contagiar a los demás de tu espíritu positivo quizá no te resulte fácil. Hay una persona en tu entorno laboral que tiene un carácter muy negativo. No te dejes vencer por ella, no permitas que sus comentarios y actitudes de diario afecten a tu buen humor. Sería bueno tratar de inspirarle confianza y averiguar qué le ocurre, a qué se debe su mal genio.

LEO (23 jul.-22 ago.) Tendrás que poner hoy mucha atención en el trabajo y quizá también más paciencia que a diario porque quizá surja una situación que requerirá una solución nada fácil. En el amor, si tu corazón anda todavía libre, se te prepara una buena jornada. Quizá no encuentres el amor para toda la vida, pero sí que tendrás muchas opciones de ligue o romance.

VIRGO (23 ago.-22 sept.) Andas pensando a diario en los cambios positivos que quieres hacer en tu vida, pero no encuentras nunca el momento de llevarlos a cabo. Hoy recapacita y piensa que si te viene a la mente es porque sabes que indiscutiblemente necesitas modificar ciertas cosas, ¿a qué estás esperando? No dejes para mañana lo que tienes en mente, empieza ya a actuar. Hoy puedes tener una llamada familiar para que vayas a ver a los tuyos.

LIBRA (23 sept.-22 oct.) Convierte tu trabajo en tu hobby o por lo menos hazlo por pasarlo bien con lo que haces. Por monótonas que sean las tareas siempre hay una forma de hacerlas amenas. Evita a diario caer en la rutina, organízate de otra forma. Saldrás ganando. Hoy puedes tener una buena oportunidad de hacer crecer tu dinerito. Es probable que alguien te ofrezca una inversión o un negocio que tiene cierto riesgo.

ESCORPIÓN (23 oct.-21 nov.) Tienes en tu entorno laboral, a una persona que realiza su trabajo a diario a la perfección, mejor que nadie. En lugar de agobiarte o de sentir un puntito de envidia, hoy obsérvale o incluso pídele consejo. Puedes aprender mucho de su experiencia. Es importante que prestes atención a diario a lo que pasa a tu alrededor, o mejor dicho sé consciente de ello porque de hecho ya lo estás haciendo aunque no te has dado cuenta.

SAGITARIO (22 nov.-21 dic.) En vez de preocuparte tanto por esos problemas de trabajo que te agobian a diario, intenta hacer hoy algunos cambios en tu forma de enfocar las cosas. Te irá bien ordenar tu espacio. El orden siempre trae consigo relajación y perspectivas positivas. Si eres de los Sagitario que tiene un negocio en mente, actúa pronto porque las opciones pueden esfumarse.

CAPRICORNIO (22 dic.-20 ene.) En el ambiente laboral, tienes a alguien que a diario es como una piedra en el zapato. Es una persona con un carácter un tanto infantil que se divierte incordiando constantemente. Plántale cara hoy o tendrás que aguantarle durante mucho tiempo. Hoy tendrás unos bellísimos momentos con tu pareja. Vívelos con intensidad, porque no pasa esto muy a menudo.

ACUARIO (21 ene.-19 feb.) Hoy pondrás a prueba tu capacidad de improvisación, esa que deberías utilizar a diario. Es probable que tengas planes para salir esta tarde con una persona especial que estás conociendo, pero no te hagas muchas ilusiones porque esta salida puede cancelarse por diversos motivos. No te preocupes porque saldrás otro día, pero hoy no optes por ir directa a casa ni mucho menos.