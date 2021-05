HORÓSCOPOS SAB 29 MAYO

VIRGO (23 ago.-22 sept.) Te esperan hoy algunas novedades inesperadas en el ambiente laboral. Quizá necesites ponerte al corriente de ciertos temas que no tratas a diario. No lo tomes como un incordio porque a la larga es muy beneficioso para ti. Presta mucha atención a todo lo que ocurra a tu alrededor. Si en estos días estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes otras opciones, por lo menos no abandones la idea.