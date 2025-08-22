Hospitalizan al rapero Lil Nas X por posible sobredosis

En un video obtenido por la revista TMZ se puede ver a Nas caminando por las calles del barrio Studio City de Los Ángeles, vestido con unos blancos y unas botas de vaquero. En un momento, le pidió a una persona que lo grababa con el celular que le diera el dispositivo.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dio a conocer que el cantante fue detenido ante las quejas de los residentes, que se sobresaltaron por el aspecto y actitud del cantante de 26 años.

El rapero Lil Nas X, ganador del Grammy por la canción Old Town Road (Remix ), enfrenta una situación complicada luego de que, tras ser captado deambulando en ropa interior por Los Ángeles, fue hospitalizado debido a una posible sobredosis.

“Quiero tirarlo lejos para que no lo vuelvas a ver. No me gustan los teléfonos”, exclamó el rapero. “¿No te dije que bajaras el teléfono? ¡Ay, ay! Alguien tendrá que pagar por esto”.

A su paso, el famoso comenzó a golpear a los oficiales que llegaron a la zona tras varios avisos de los residentes, lo que provocó su arresto y su ingreso en un centro hospitalario por una posible sobredosis, según informaron fuentes del Departamento de Policía de Los Ángeles al canal de noticias NBC4.

Cabe recordar que el rapero y compositor estadunidense estuvo hospitalizado el pasado mes de abril después de haber “perdido el control” del lado derecho de su cara.

“Este soy yo intentando sonreír. Estoy como ‘¿Qué rayos?’ Ni siquiera puedo reírme correctamente”, comentó el rapero en un video, acostado en una camilla y con ropa de hospital, en el que mostraba sus intentos para sonreír sin poder mover la mitad de su rostro.

En ese entonces se tomó con humor la situación y en sus historias publicó videos en los que se mofaba de sí mismo: “Parecemos normales de este lado”, dijo mostrando a cámara solo el lado izquierdo de su cara y, moviendo la toma al lado derecho mientras se reía, añadió “Parecemos locos de este”.

El rapero y cantante de Atlanta, de 26 años, es conocido por su gran éxito de 2018, Old Town Road, donde fusionó country y hip-hop. Logró un récord por permanecer 19 semanas en el número 1 del Billboard Hot 100.

Conocido por su estilo y sonidos innovadores que rompen con los géneros, su primer álbum de estudio, Montero, de 2021, alcanzó el número 2 en la lista de álbumes de Billboard y fue nominado al Grammy como álbum del año.