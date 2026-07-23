Hospitalizan de emergencia al cantante Roberto Carlos

Además, su equipo confirmó que la recuperación avanza conforme a lo previsto y que, por ahora, sus compromisos artísticos permanecerán sin cambios.

Sin embargo, la información oficial aclaró que el procedimiento ya estaba programado y que el intérprete de clásicos como Lady Laura, Detalles y Amada amante se encuentra estable.

La noticia generó inquietud en redes sociales, donde comenzaron a circular versiones sobre una posible emergencia médica.

El estado de salud de Roberto Carlos llamó la atención de sus seguidores luego de confirmarse que el cantante brasileño fue hospitalizado para someterse a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información, Roberto Carlos, de 85 años, ingresó al hospital el miércoles 22 de julio de 2026 para atender un problema en la vesícula, señala elimparcial.com

El comunicado oficial explicó que el cantante fue sometido a una cirugía de vesícula previamente programada, por lo que no se trató de una situación de urgencia.

La intervención se realizó mediante una laparoscopia por video, una técnica que suele requerir incisiones pequeñas y que, en muchos casos, favorece una recuperación más rápida en comparación con otros procedimientos quirúrgicos.

El reporte médico señala que Roberto Carlos permanece tranquilo y cumple con todas las indicaciones de los especialistas que supervisan su recuperación.

La evolución favorable del artista ha dado tranquilidad tanto a su familia como a sus seguidores, especialmente después de que en redes sociales surgieran rumores sobre un posible deterioro en su estado de salud. La información oficial descartó esas versiones y reiteró que la cirugía se desarrolló conforme a lo planeado.

Una de las principales dudas entre sus seguidores era si la operación obligaría al cantante a suspender sus próximas presentaciones.

Hasta el momento, el equipo del artista informó que la recuperación será breve y que la agenda de espectáculos no sufrirá modificaciones. Debido al resultado favorable de la intervención y a la evolución esperada, no se contempla la cancelación de los compromisos profesionales que ya tenía programados.

La laparoscopia es un procedimiento quirúrgico considerado poco invasivo. Consiste en realizar pequeñas incisiones para introducir una cámara e instrumentos especializados, lo que permite al equipo médico operar con mayor precisión.

Entre las ventajas de esta técnica suelen encontrarse un menor tiempo de hospitalización, una recuperación más rápida y un regreso anticipado a las actividades habituales, siempre bajo la valoración y las indicaciones del personal médico.

Con una trayectoria que abarca varias décadas y un repertorio que ha marcado a distintas generaciones en América Latina, Roberto Carlos continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la música en portugués y español.