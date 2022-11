Insulta Quentin Tarantino las películas de Marvel y DC Comics

Y aunque el director de Érase una vez en Hollywood siente un claro amor por los cómics, recientemente recordó que no ha dirigido ninguna película de esas franquicias, ya que no es un “empleado” para llegar y dirigir una entrega de cualquiera de ellas, informó cinemacomics.com

Aunque varios cineastas de ambas franquicias han expresado la libertad que sienten a la hora de dar vida a las historias, la naturaleza de la franquicia de Marvel o DC Comics significa que tiene que encajar en una determinada fórmula y conectar con otros personajes y puntos en el tiempo. Algo que aparentemente sería un impedimento para Tarantino.

“Hay que ser un asalariado para hacer esas cosas”, declaró el director en Los Angeles Times. “Yo no soy un asalariado. No estoy buscando un trabajo”. Un desprecio más que evidente no solo a las películas de superhéroes, sino a sus compañeros.

Sin embargo, Tarantino no se opone del todo a aventurarse en una propiedad masiva. Hace tiempo se informó de que estaba desarrollando una película para la franquicia Star Trek, aunque la naturaleza de ese universo permitiría mucha más independencia en lo que podría explorar esa historia con respecto a Marvel y DC Comics.

Además de la narrativa, el director parecía esperar que el tono de su película de Star Trek pudiera diferenciarse del resto de la saga.

“Diré una cosa sobre Star Trek que he estado esperando que alguien saque a relucir”, compartió Tarantino con Deadline sobre el proyecto allá por 2019. No sé si lo haré o no. Tengo que averiguarlo, pero Mark L. Smith escribió un guión muy bueno. Me gusta mucho. Hay algunas cosas en las que tengo que trabajar, pero me gustó mucho, mucho”.