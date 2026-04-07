$!Kenia Os dona a mamá de Kimberly Loaiza y revive polémica con JD Pantoja

Los nombres de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os volvieron a colocarse entre las principales tendencias de redes sociales, luego de que se diera a conocer que esta última realizó una millonaria donación para apoyar los gastos médicos de la madre de la creadora de contenido. De acuerdo con información compartida por Stefanny Loaiza, hermana de Kimberly, la intérprete sinaloense habría donado alrededor de 1.5 millones de pesos para cubrir parte de la deuda hospitalaria, luego de que la familia solicitara apoyo económico mediante redes sociales debido al delicado estado de salud de su mamá.

El tema tomó fuerza en plataformas como Instagram, TikTok y X, donde seguidores de los llamados influencers retomaron la antigua rivalidad entre Kenia Os y la pareja conocida como Jukilop, relación que se fracturó desde 2018 tras diferencias personales y profesionales. En medio de la conversación digital, Juan de Dios Pantoja reaccionó a la noticia mediante sus redes sociales, donde inicialmente agradeció el gesto, aunque también dejó entrever que podría tratarse de una acción con doble intención, comentario que posteriormente eliminó, pero que ya había sido replicado por usuarios. Mientras tanto, la donación fue reconocida por usuarios y por la propia familia Loaiza, quienes agradecieron el apoyo recibido en un momento complicado por los altos costos médicos derivados de la hospitalización.