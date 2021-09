Madonna abrió de manera espectacular la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2021. "Me dijeron que mi carrera no duraría y aquí estoy... 40 años después", dijo la Reina del Pop durante su aparición.

La intérprete de Like a prayer y Vogue arribó al escenario del Barclays Center on Sunday de Nueva York, demostrando que sigue siendo una reina tras 40 años de trayectoria y con 63 años.

La Reina del Pop presentó a Justin Bieber, quien después de 6 años sin pisar la premiación que le diera mucho impulso a su carrera, el canadiense abrió la entrega y levantó a todo mundo que se dio cita en la casa de los Nets.

Bieber y The Kid LAROI bajaron en rappel desde el techo del centro deportivo, hasta el escenario, para interpretar el éxito Stay. La última vez que Justin Bieber participó en los VMA fue en 2015, cuando interpretó What do you mean?

Bieber encabezó este año la lista de nominados con siete menciones que incluyen video del año por Popstar.

El primer premio televisado, a Canción del Año, fue para Olivia Rodrigo por su gran éxito Driver’s license.

“Este es el año más mágico de mi vida”, dijo Rodrigo, nominada por primera vez, quien recibió el premio de manos de Jennifer Lopez.

Rodrigo, Shawn Mendes, Anitta, Saweetie y Lil Nas X fueron parte de las estrellas que desfilaron por la alfombra roja, de estos premios que son de los pocos que han vuelto con presencia de público.