Muere el músico y productor Darcy Zataráin

A través de las redes sociales se dio a conocer la muerte del músico y productor Darcy Zataráin y colegas del medio artístico, como Roberto Junior informó de este hecho a todos sus seguidores, lamentando su partida, además de señalar que será un elemento irremplazable.

“No tengo palabras, se nos fue un guerrero, muy triste de dar esta desgracia que nos tiene profundamente tristes. ¡Siempre vas a vivir en mi corazón y en el de todos los que te conocimos mi Darzy Zataráin, un corazón lleno de sueños y metas que teníamos por cumplir!”, dijo.

En redes sociales el cantante Roberto Junior posteó un mensaje, lamentando la muerte de su amigo y elemento de su agrupación.

También resaltó que será un elemento irremplazable en todos los sentidos. “El bandeño número 1 se nos adelantó. La camisa bien tatuada, ya no veré más tus publicaciones de humanos. ¡Vuela cabr... Te amamos viejón. Te dejo el corrido que tanto te gustaba... ¡Desde plebe le busqué!”, escribió el cantante, acompañando el mensaje con una serie de fotografías de él junto a Darcy.

La imagen recibió muchos comentarios por parte de los seguidores de Roberto Junior, entre ellos los siguientes.

“Lamentable situación. Un gran ser humano y amigo. Que descanse en paz mi buen darcy”, ”Qué lamentable lo siento mucho amigo te mando un fuerte abrazo”, “Qué mala onda el buen Darcy, que Dios lo reciba en su gloria”, “Lo lamento mucho carnal, buen viaje compa Darcy, gracias por lo que hizo por mí, gracias por la confianza, que Dios te reciba en el cielo”, “Increíble noticia, lo lamento con el alma mi Robert, un abrazo a ti y a toda la familia”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.