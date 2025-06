Nombra el Rey Carlos III, caballero a el ex futbolista David Beckham

El monarca británico incluyó también en sus distinciones a otras dos celebridades: el actor Gary Oldman y el cantante Roger Daltrey, del grupo The Who.

A partir de hoy, el ex futbolista David Beckham será llamado “Sir”, ya que fue nombrado caballero por el rey Carlos III, una distinción nobiliaria para agradecer sus servicios a la sociedad británica, según la lista publicada este viernes.

El ex futbolista de 50 años, que se retiró en 2013, y su esposa Victoria Beckham, diseñadora de moda y ex integrante del grupo musical Spice Girls, se convierten ahora en Sir David y Lady Victoria.

David Beckham, un icono del fútbol, pero también de la moda, es condecorado como caballero por sus servicios al deporte y su colaboración con organizaciones caritativas.

El ex capitán de la Selección Inglesa ha colaborado con Unicef y con campañas de Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo, señala quien.com

En junio de 2024, el rey Carlos III lo nombró oficialmente embajador de su fundación (King’s Foundation).

La pareja Beckham ha estado cerca de la realeza británica en los últimos años. Estuvieron invitados al matrimonio del príncipe William y Kate Middleton en 2011, así como al posterior del príncipe Harry y Meghan Markle en 2018.

Es el éxito de un proyecto de vida emprendido junto a su esposa Victoria, otra emblemática celebridad por su pasado como cantante del grupo Spice Girls y su labor como diseñadora de moda.

Esta condecoración "tiene un componente simbólico importante", dijo a la AFP Marie-Agnès Parmentier, profesora de marketing en la Universidad de Montreal y autora de varios trabajos de investigación sobre la pareja.