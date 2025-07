Presentan la lista de nominados a los Premios Emmy 2025

Una nueva edición de los Premios Emmy, galardones entregados a lo mejor de la televisión, está a punto de ocurrir. En medio de un año pasado plagado de nuevas producciones, la ceremonia de este año promete ser una de las más peleadas. Este 15 de julio se ha anunciado a todos los nominados de las categorías que buscarán llevarse el ansiado premio a casa. Aquí en se meustra la lista de las nominaciones más importantes. La 77 edición de los premios Emmy de televisión se llevará a cabo el 14 de septiembre, informó la Academia de la Televisión de Estados Unidos y el canal CBS, donde serán transmitidos. La ceremonia se llevará a cabo en el teatro Peacock de Los Ángeles y también se podrá ver en vivo por la plataforma de emisión en directo Paramount +. En la lista de los nominados de este año, figura la serie Andor, del mexicano Diego Luna, compitiendo en las categorías de Mejor Serie Dramática y Mejor Dirección para una Serie Dramática. Aquí la lista de los nominados

RuPaul’s Drag Race Survivor Top Chef Los Traidores Mejor Programa de Entrevistas The Daily Show Jimmy Kimmel Live!

El último show con Stephen Colbert Mejor Actor Principal en Miniserie Colin Farrell :The Penguin Stephen Graham: Adolescence

Jake Gyllenhall: Presumed Innocent Brian Tyree Henry: Dope Thief Cooper Koch: Monsters The Lyle and Erik Menendez Story Mejor Actriz en miniserie Cate Blanchett: Disclaimer Rashida Jones: Black Mirror

Cristin Miloti: The Penguin Michelle Williams: Dying For Sex Mejor Miniserie Adolescence Black Mirror

Dying for Sex Monsters, The Lyle and Erik Menendez StoryThe Penguin Mejor Actriz en serie de comedia Kristen Bell: Nobody Wants This Quinta Brunson: Abott Elementary

Ayo Edebiri: The Bear Jean Smart: Hacks Mejor Actor en serie de comedia Adam Brody: Nobody Wants This Seth Rogen: The Studio

Jason Segel: Shrin king Martin Short: Only Murders on the Building Jeremy Allen White: The Bear Mejor Serie de Comedia Abbott Elementary The Bear

Hacks Nobody Wants This Only Murders in the Building ShrinkingThe StudioWhat We Do In The Shadows Mejor Actor de Serie dramática Sterling K. Brown: Paradise Pedro Pascal: The Last of Us

Noah Wyle: The Pitt Adam Scott: Severance Gary Oldman: Slow Horses Mejor Actriz en Serie Dramática Kathy Bates: Matlock Sharon Horgan: Bad Sisters Britt Lower: Severance

Bella Ramsey: The Last of Us Keri Russell: The Diplomat Mejor Serie Dramática Andor The Diplomat

The Last of Us Paradise The Pitt Severance Slow Horses The White Lotus Mejor serie animada Arcane Los Simpsons Bob’s Burgers

Love Death + Robots Common Side Effects Dirección sobresaliente para una serie dramática Andor The Pitt Severance

