Regresa Gael García Bernal regresa a la dirección con el filme ‘Hombre al agua’

Gael García Bernal regresa a la dirección con Hombre al agua, su tercer largometraje como realizador, y lo hace con ambición internacional.
The Pool Films estará a cargo de las ventas mundiales de la película, que iniciarán en el próximo European Film Market (EFM) de Berlín, uno de los escaparates clave de la industria global.
El proyecto marca el retorno del actor mexicano detrás de la cámara tras Déficit (2007), presentada en la Semana de la Crítica de Cannes, y Chicuarotes (2019), parte de la selección oficial del Festival de Cannes. En esta nueva etapa, el ganador del Globo de Oro apuesta por un relato más introspectivo, pero igual de punzante.
Coescrita por García Bernal y el dramaturgo y escritor argentino Mariano Pensotti, Hombre al agua se perfila como un drama con destellos de humor, atravesado por secuencias surrealistas y oníricas. La historia se sumerge en un universo de manipulación y en la falsedad de las máscaras sociales, explorando las tensiones entre identidad, apariencia y poder.
El rodaje se llevó a cabo entre México y Cuba, una decisión que sugiere un diálogo visual y cultural entre ambos territorios. Actualmente, la cinta se encuentra en etapa de postproducción, afinando los últimos detalles antes de su salida al mercado internacional, señaló quien.com
El elenco reúne a figuras de distintos territorios y generaciones: Esmeralda Pimentel, Débora Nascimento, Natalia Oreiro, Anna Díaz, Manuel García Rulfo, Jorge Salinas y Ezequiel Díaz, entre otros. La combinación apunta a un proyecto coral con resonancia latinoamericana.
Hombre al agua es una producción de La Corriente del Golfo —la casa productora fundada por García Bernal y Diego Luna— junto a Fernanda de la Peza y Stacy Perskie. Con Berlín como primer gran escenario, la película se perfila como un nuevo capítulo autoral en la filmografía de Gael: más introspectivo, más simbólico y, probablemente, más incómodo.