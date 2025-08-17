$!Resalta el actor Alejandro Speitzer que Sinaloa no es violencia, sino arte y cultura

A Alejandro Speitzer se le puede ver en todos lados. Tan solo este año, protagonizó la serie Cóyotl: Héroe y bestia, y ha acompañado a Dolce & Gabbana durante la Semana de la Moda Masculina de Milán. Pero aún con la ajetreada vida que lo lleva de un lugar a otro, hay algo que no cambia en él: su amor por Sinaloa, esa tierra que lo vio nacer y que hoy pasa por un momento complicado. El estado del norte de México ha tenido una escalada de violencia como nunca antes, enmarcada por una “narcoguerra” que tiene a la población atemorizada y encerrada en sus casas, no por decisión propia, sino por evitar cualquier riesgo. Por ello, el actor mexicano decidió aportar su granito de arena para intentar cambiar la realidad del estado que tanto ama y donde aún reside buena parte de su familia, creando una serie de retratos de sinaloenses viviendo en la Ciudad de México. Esto con la intención de mandar un claro mensaje: Sinaloa no sólo es violencia, sino arte y cultura. Amante de la fotografía, Alejandro Speitzer creó una serie visual que no es un mero ejercicio creativo, sino una protesta contra lo que sucede en este lugar, señala en su entrevista a gq.com.mx

En este homenaje a su tierra, aparecen figuras como la actriz Natalia Solián, el diseñador de modas Anthony Rivera, la cantante Bratty, el boxeador Marco Verde y Krishna VR. En esencia, este proyecto es uno profundamente personal para Alejandro: un grito de auxilio, una llamada de atención y un intento por combatir el clima actual de violencia.

“Para Sinaloa, con todo mi amor. Hoy te regalo estos retratos que respiran arte y talento. Cuando alguien me pregunta cómo es mi tierra, Culiacán, Sinaloa, pienso en la complejidad de explicarlo. ¿Cómo transmitir todo lo que la acompaña?. ”Podemos llenarnos la boca diciendo que Mazatlán vio nacer a Pedro Infante y que El Rosario a Lola Beltrán. Podemos sentir orgullo de que nuestra tierra es la cuna de la música de banda, la capital del boxeo y el principal exportador de jitomate en México. Pero también tenemos que respirar hondo y aceptar que, para muchos, Sinaloa es sinónimo de crimen organizado”. Agregó “Quiero regresarte algo, Sinaloa. Te regalo estos retratos de aquello que, quizás, algún día, nos ayude a sanar: el arte y la cultura”.

Natalia Solián.

Natalia Solián Debutó en la serie original de Netflix Somos y ha aparecido en películas como Huesera, de Michelle Garza Cervera, en la que fue nominada como Mejor Actriz en los Ariel de 2023, así como Zapatos rojos, de Carlos Eichelmann Kaiser, seleccionada en el Festival de Cine de Venecia. Es hija del director de teatro Alberto Solián y la actriz y directora Dolores Espinoza.

Anthony Rivera.

Anthony Rivera Anthony Rivera es un destacado diseñador conocido por su enfoque innovador y su capacidad para fusionar la moda contemporánea con elementos culturales. Con una formación en diseño de moda y una pasión por la sostenibilidad, ha creado colecciones que no solo son estéticamente atractivas, sino también responsables con el medio ambiente. Su trabajo ha sido reconocido en diversas plataformas de moda, y ha colaborado con marcas emergentes para promover un estilo inclusivo y diverso. A través de su arte, Anthony busca inspirar a otros a ver la moda como una forma de expresión personal y un vehículo para el cambio social. Su marca ha colaborado con grandes jugadores de la industria como Levi’s, Van’s y Adidas, además de que ha llegado al clóset de celebridades como Dua Lipa, Bad Gyal, Belinda, Anahí, Becky G, Tini, Selena Goméz, Danna Paola y muchas más.

Marco Alonso Verde.

Marco Alonso Verde Destacado boxeador y medallista olímpico que ha ganado reconocimiento en el mundo del boxeo por su técnica y determinación en el ring. Nacido en Mazatlán, ha dedicado su vida al deporte, entrenando arduamente para perfeccionar sus habilidades. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas peleas, acumulando victorias que lo han llevado a ser considerado un prometedor talento en su categoría. Su estilo de pelea combina velocidad y estrategia, lo que lo convierte en un oponente formidable. Además de su éxito en el ring, Marco es conocido por su compromiso con la comunidad, inspirando a jóvenes deportistas a seguir sus sueños.

Bratty.

Bratty Bratty es una cantante y compositora mexicana que ha ganado popularidad en la escena musical indie y pop. Nacida en 2001 en Mazatlán, su estilo se caracteriza por una fusión de sonidos lo-fi, pop y elementos de la música alternativa. Bratty se destaca por sus letras sinceras y emotivas, que abordan temas como el amor, la juventud y la autoexploración. Desde su debut, ha logrado captar la atención de un público joven, convirtiéndose en una voz representativa de la nueva ola de artistas emergentes en México. Su autenticidad y frescura la han llevado a colaborar con otros músicos y a presentarse en diversos festivales, consolidando su lugar en la industria musical.