Revoluciona Mariana Bo a la filarmónica de Querétaro con un concierto insuperable

Una vez más la DJ, productora y músico sinaloense Mariana Bo vuelve a hacer historia dentro de la música, esta vez, la artista oriunda de Culiacán, hizo vibrar a más de mil 300 espectadores que se dieron cita en el Teatro Metropolitano de Querétaro, con un insuperable concierto al lado de la Orquesta Filarmónica de esta ciudad. De esta manera, la sinaloense se convierte en la primer exponente de su género en México y Latinoamérica, en hacer historia con esta memorable colaboración, convirtiendo la gran sala del teatro en un rave digno de Tomorrowland, en la que la música clásica se fusionó perfectamente con el sonido electrónico de la protagonista. Via telefónica, Mariana Bo compartió su emoción de lo que fue esta experiencia para ella, calificándola como una de las producciones más grandes y retadoras en su trayectoria de 14 años. ”Este ha sido el mejor show de toda mi carrera hasta ahora, fue un trabajo arduo que se vivió desde la producción, los ensayos que estuvieron realizándose por más de dos meses, y estoy muy agradecida con el gobierno de Querétaro, al ser invitada por la Secretaría de Cultura a crear algo diferente con la orquesta y el resultado fue increíble”, detalló.

La DJ sinaloense presentó un set de 13 temas junto a la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro.

Mariana compartió que anteriormente ya había realizado algunos ensambles musicales con algunos cuartetos, pero no algo tan grande como una orquesta compuesta por más de 60 músicos, creándose una buena mancuerna con el director de la orquesta Mark Kadin y los músicos. ”En cuanto recibí la invitación, sabía que en dos meses tenía que realizar toda la producción, invertí mucho en este proyecto, tanto visuales nuevos, en crear las partituras para los músicos, todo esto mientras estaba en participando en Tomorrowland, creando todo esto al mismo tiempo, y en verdad lo disfruté porque yo estudié música clásica y en este concierto sí mezclé lo clásico con lo tecno, dos mundos distintos, y no fue nada fácil para los maestros, porque están acostumbrados a otra cosa”.

Más de mil 300 personas disfrutan de este espectáculo.

Emocionada, recordó como durante el show, el público gritó, se levantó de sus asientos, bailó, creándose una atmósfera “mágica”, donde todos la pasaron bastante bien esa noche en el Metropolitano, concierto que a más de una semana de haberse realizado, los fans siguen hablando de ello, enviándole felicitaciones y muestras de cariño, exigiendo también una segunda presentación, nuevas fechas en otras ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, show que espera mostrar también en su tierra, Culiacán. El programa para este show, detalló, estuvo compuesto por 13 temas, todos ediciones de ella, como Carrillo, Voices, Cantus, Handel, Winter de Antonio Vivaldi, así como Summer, Conquest of paradise, agregando también del compositor Hans Zimmer las piezas de Gladiador, Lion King, Pirates of Caribbean, sin dejar de lado algunos temas propios de Mariana, como Bach in D Minor, sumando este programa las piezas Adagio for strings, de Samuel Barber, Sinfonía número 5 in C Minor, de Beethoven, para culminar con Kotodama, una pieza compuesta por ella en conjunto con Naeleck y $Lnytnz, todos ellos llevados al sonido tecno característico de Mariana.

Mariana buscará llevar este show por otras ciudades de México y Europa.

Dicho concierto, explicó, se grabó por completo, por lo que en dos semanas más, estará listo para ser lazando a YouTube, para que quienes no lo vieron lo puedan presenciar. Con este espectáculo, Mariana se suma a DJs como Armin Van Buuren, quien ha realizado en Europa este tipo de espectáculos, algo que no había sucedido en México, siendo Mariana la primera en hacer historia. ”Hacer cosas diferentes es una de mis principales características, es algo que siempre estoy buscando, ser pionera en esta carrera de 14 años realizando cosas épicas, me llena de orgullo, esto superó todo lo que he hecho anteriormente, y lo mejor es que salió perfecto, la sala estaba llena, fue una locura, y es algo que quiero volver a repetir cuantas veces sea necesario”. Además de llevar este show por México, Mariana desea presentarlo en Europa, en ciudades como Londres, aspecto en el que ya está trabajando su manager, por lo que espera poder realizarlo el próximo año, con el deseo de que el público viva una experiencia inmersiva que se disfrute desde que ingresen al recinto, hasta llegar el momento del show. “De este show me quedo con el gran reto que representó, creo que los retos llegan cuando estás listo para poder afrontarlos, me preguntó porque no me llegó el año pasado, pero no estaba lista, no tenía los conocimientos para enfrentar esto, que al final salió increíble, creo que esto apenas es el comienzo de algo mucho más maduro de Mariana Bo, porque no cualquiera hace lo que yo acabo de hacer en este show”. Es así, con esa madurez que Mariana señala que esto ha sido un parteaguas en su carrera, el inicio de cosas más grandes para ella, por lo que bajar de ese nivel ya no se lo tiene permitido. Tras este concierto, Mariana continúa con su gira de presentaciones el 27 de septiembre en Francia, así como en Estados Unidos, en ciudades como Las Vegas, Texas, Chicago, para en noviembre regresar a México, para realizar presentaciones en Chihuahua, Durango, y terminar el año en su casa aquí en Culiacán. Tomorrowland entre la preocupación y su resurgimiento Tras el suceso que se presentó en Tomorrowland al incendiarse por completo el escenario principal, dias antes de su inicio, muchos creyeron que se suspendería el evento, pero no fue así, detalló Mariana, reconociendo que la organización realizó un trabajo titánico para que el evento siguiera su curso. “Yo me encontraba en Madrid, y me entero que se está quemando el escenario principal, no podía creerlo, me comuniqué con varios DJs, mis managers, pensado se cancelaría, pero el profesionalismo y entrega de los organizadores quedó de manifiesto, levantando en un día un nuevo escenario, y decir adelante, fue algo increíble”.

Mariana durante su presentación en Tomorrowland.