$!Vibra Coachella 2025 al ritmo de Lady Gaga

Así inició un relato que navegó entre lo gótico, lo íntimo, el frenesí y la extravagancia de una estrella que no escatimó en cambios de vestuario y despliegue escénico.

Con coreografía dirigida por Parris Goebel, Gaga llevó a sus fanáticos por cinco actos que representaban una faceta distinta de su carrera: Act I: Of Velvet and Vice, It II: And She Fell Into a Gothic Dream, Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name, Act IV: To Wake Her Is to Lose Her, y Finale: Eternal Aria of the Monster Heart.

Entre las imágenes más impactantes se encontró un tablero de ajedrez gigante durante Poker Face, donde Gaga luchaba contra una versión de sí misma que llevaba corona blanca, un atuendo que aludía al video musical de Bad Romance del 2009, señala infobae.com

En Perfect Celebrity, la potente vocalista se sumergió en un pozo de esqueletos, mientras que para Paparazzi apareció con muletas metálicas, una referencia directa al videoclip original.