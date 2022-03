A son de Navolato

“Soltar duele, pero sostener lo insostenible, duele más”... LA PRIMAVERA... Iniciando la temporada y el flujo turístico a nuestras playas es la preliminar de lo que se espera en los días de Semana Santa. Hay expectativas que será mayor el número de visitantes que las últimas temporadas, principalmente en El Tambor, que al no permitirse acampar en las playas de Culiacán se augura que será en las nuestras donde muchos de los visitantes cambien de rumbo para Navolato.

La zona privada de Isla Cortés también tiene su aforo, pero más controlado al ser una gran parte de sus visitantes, lugareños con casas o departamentos de su propiedad o rentados. Altata es otra de las zonas con mucho visitante, el problema sigue siendo la parte vehicular que, al ser tan alta, genera una gran problemática. Los restauranteros han pedido a las autoridades mayor control de los vendedores ambulantes, que en nada embellecen el malecón y en su creación, uno de los puntos de acuerdos violados en su momento por la misma autoridad en años atrás, ahora levantan la voz para que controlen la instalación de puestos, que insisto, visualmente no embellecen nada. Para los jóvenes hay una intención de hacer una fiesta tipo antro, para la diversión en esos días de gran afluencia. Para los que habitan y visitan el Tetuán Nuevo y Tetuán Viejo, en el segundo, la gente se organiza para llevar la banda, en el sábado de tamboreada, que es sin duda de las tradiciones que siguen vigentes en estos días de asueto. Seguro este fin largo ha sido muy movido y es un ejercicio para las autoridades de lo que viene el resto del año, los servicios públicos y la seguridad, sin duda, son las claves para dar garantías a la población...LA FERIA... Del 25 de marzo al 10 de abril se llevará a cabo las fiestas de La Primavera, la primera edición de lo que se espera estar realizando cada año reuniendo a familias que seguro habrán de disfrutar de una serie de actividades como el teatro del pueblo, juegos mecánicos, circo, un área de comida, expositores y bailes populares. Para los trasnochadores habrá palenque y entre otros, están anunciados Dinámicos JR, Roberto Tapia, Enigma Norteño y otros más, del gusto del público. El lugar será rumbo a La Cofradía de la Loma, donde por años se hizo la otrora feria de la caña. La venta de boletos para el palenque se está realizando por ticketmaster, de modo tal que puede ir adquiriendo el suyo. Hay mucho interés en esta primera edición y el primer evento masivo distractor, que tanto urge a la gente. Por cierto, unos meses más adelante se organiza otra feria con atractivos culturales y de diversión... PLAYA NUDISTA... Mucho ruido ha causado la propuesta que el diputado con origen navolatense, Serapio Vargas, quien anunció su intención de promover la apertura de una playa nudista, en un área muy delimitada en la zona de nuestra bahía. La propuesta es para atraer turismo internacional, que es el que paga por estos parajes y que disfruta de un ecoturismo que es de las opciones que pueden ofrecerse con otras alternativas que nuestra zona está en la posibilidad de crearse. Ante ese pronunciamiento, la titular de Turismo en el estado comentó la posibilidad de analizar la idea y ver su factibilidad. Una playa para los bichis, como lo externó Serapio Vargas tendría que trabajarse bien la idea, pero sin duda tiene un porcentaje importante para su creación. Ya veremos si se logra, que para Navolato bien pudiera ser una excelente alternativa...