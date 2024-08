“Las minorías hacen las cosas diferentes hasta que logran ser muchos, ahí pierden los objetivos”... PRÁCTICAS CIUDADANAS... Los temas de limpieza por iniciativa de grupos de ciudadanos dan muestra de querer solucionar temas que las autoridades en algunos casos no dan el interés, pero en otros, somos los ciudadanos lo que no sabemos cuidar nuestro entorno. Por un lado, se ha venido haciendo limpieza por el canal Cañedo, a la altura del boulevard Almada y seguro avanzará para la calle Benito Juárez. Hombres y mujeres han sumado esfuerzos en limpiar la zona y conminar a los vecinos del sector a no arrojar basura al canal y aunque algunos si acatan las normas, la mayoría no. Por otro lado, un ejemplo de malas prácticas ciudadanas son muchos de los vecinos del sector de la colonia Obrera, una zona con unos de los primeros bulevares que era un paseo obligatorio, iluminado y limpio, con la generación de hace años. Hoy, muchos de los que ahí habitan han vuelto costumbre sacar la basura (de cualquier tipo) a cualquier hora del día, así haya acabado de pasar el camión y los trabajadores recolectores, lo sacan pasando este, la basura por diferentes maneras termina esparcida por la calle y ya se vuelve un problema para todos. Este tipo de acciones son tan comunes en esta zona, pero seguramente en sus sectores y aquí es competencia nuestra ayudar a mantener limpio nuestro entorno nomás haciendo lo que nos corresponde. Aquí la diferencia de aportar para mejorar Navolato, ahora en su próximo aniversario... LOS BOMBEROS... Este 22 de agosto se conmemora y reconoce la labor de los bomberos en nuestro municipio. Una homilía y un acto conmemorativo se hará en su honor, ahí se galardonará al voluntario y bombero del año. A los héroes que salvan vidas y patrimonios tanto a los que habitan el municipio como a los miles de visitantes no les da más gusto que sentirse satisfechos de cumplir con su labor. Así mismo, aunque pocas veces pasa, que alguien se apersone en la estación felicitándolos ese día o cualquier otro, si bien es cierto que su trabajo no es para menos reconocer su gran participación, porque en Navolato es mejor tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos... CONALEP NAVOLATO... Hoy 120 jóvenes se gradúan de Conalep Navolato como técnicos bachilleres en informática y electromecánica industrial. La directora del plantel, Daniela Plata, será anfitriona del acto solemne recibiendo a María Guadalupe Aguilar Echavarría, directora de Educación Media Superior en representación de Catalina Esparza, secretaria de Educación Pública y de Wilfredo Veliz Figueroa, director general de Conalep en Sinaloa... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana quiero felicitar a los que están cortando una hoja más de vida como es el caso de Juan Carlos Miller, Dolores Osuna, Rogelio Godoy, Juan Carlos Bobadilla, Manuel Verdugo, Javier Inzunza, Keny Meza, Laura Leal, Luis Acosta Plata y Luis Miguel Villalobos. Hoy cumple años Sebastián Inzunza y mañana lo harán Aldo Zazueta y Aída Cuevas. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En la publicación anterior comenté que el caso de la elección de Navolato está en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y me informaron que seguía en el Tribunal Electoral del estado de Sinaloa, pero la cosa es que sigue sin definir quién será la persona que dirija el próximo gobierno municipal. Las especulaciones siguen por ambos grupos, y muchos a propósito y otros posiblemente por ignorancia no saben interpretar lo que define los magistrados en los tribunales, los integrantes de los grupos seguirán con el nerviosismo. Hasta donde sé, hay 10 días hábiles para el conteo de las dos casillas (que ya fueron contadas), pero sugieren, por inconsistencia, vuelvan a contarse. Por otro lado, el paquete que apareció en Guamúchil que insisten sea considerado en la elección, no se define ante la opinión pública si son boletas o votos emitidos y cómo fue la custodia del traslado de ida a dicha ciudad, porque de regreso hubo una comisión por parte del Instituto Electoral Municipal para traerlas a Navolato, por lo que los magistrados en Guadalajara conminaron a los locales a que investiguen más del caso involucrando también a personal del Instituto Electoral Nacional, hagan un informe y de ahí definan. La cosa es que, de la resolución local o federal, los que no reciban el fallo a favor, podrán seguir impugnando por lo que el tema podría irse hasta octubre... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com, hasta la próxima semana, Dios mediante.