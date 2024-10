“Cuesta mucho tomar la decisión más importante del día, tener fe y ser feliz”... CAÑERO CULTURAL... Las actividades para realizar el festival denominado El cañero cultural siguen su camino y ya tienen a muchos de los artistas participantes de diversos estados del país y mucho sinaloense. Pintura, poesía, canto, entre otras expresiones serán compartidas los días 22, 23 y 24 de noviembre en varios escenarios de la plazuela Vicente Guerrero, que, para esas fechas, ya deberá estar instalada la tan esperada verbena popular. Serán días de mucha música y color fusionando el arte en sus diferentes expresiones y por mucho talento invitado, esperando que las situaciones sociales que estamos viviendo lo permitan... MOVILIDAD ECONÓMICA... El temor de circular por nuestras carreteras y en muchos, falta de circulante económico, los restauranteros y otros prestadores de servicio turístico están viviendo difíciles momentos en diversos negocios de Navolato, principalmente lugares como Altata, que una gran parte de sus clientes son foráneos, de Culiacán en su gran mayoría. La situación, al no tener una fecha de término, tiene con mucha incertidumbre a los propietarios de negocios, principalmente de comida. La baja y a veces, hasta nula presencia de visitantes tiene limitada la liquidez de los negocios del sector y, por ende, las familias que viven de esos ingresos están muy complicada. Decir que hay que esperar mejores tiempos no resuelven el tema porque los gastos de la vida de los involucrados y de los negocios no esperan. Ojalá que, para todos los negocios afectados, de forma directa e indirecta, las cosas mejoren pronto... LOS CUMPLEAÑEROS... Esta semana quiero mencionar y felicitar a los que están de aniversario de vida como es el caso de Evelio Plata Inzunza, Luz María Leal, Mariana Acosta, Dolis Paredes, David Omar Gastélum, Lulis López, Rubí Ramírez, Gricelda Retamoza, Sandra Cuevas, Kena Cardoza, Corina Tamayo y Gaby Godoy. Hoy cumple años Sara Peñuelas y mañana lo hará Ingrid Inzunza, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Otra impugnación más por la elección a la presidencia municipal de Navolato. Margoth Urrea impugnó ante el Tribunal del Poder Judicial de la Federación la elección que Jorge Bojórquez obtuvo los votos necesarios y que ya fueron validados por la Sala Regional con sede en Guadalajara. Con la validación de la Sala Regional, Jorge Bojórquez emanado de una alianza partidista ha querido dar inicio a la entrega recepción, pero ante esta nueva impugnación que según los que saben del tema electoral de Morena, la sentencia no será favorable para la reelección de Urrea Pérez. La resolución pudiera salir la próxima semana, pero se puede extender hasta el mismo 31 de octubre, horas antes de que inicie el nuevo período de gobierno. Así que el compás de espera formalmente ninguno de los abogados involucrados conoce la fecha en la que defina el magistrado titular del caso de su resolución... Pudiera ser esta semana cuando Vanessa Sánchez visite al panismo del municipio en busca de la presidencia del Comité Estatal del PAN. La también navolatense tiene proyectada una pequeña gira local, el saludo a los liderazgos y con ello conseguir los votos necesarios para le elección a dicho cargo, acompañada por el regidor de Navolato, Omar Quevedo como secretario general del panismo estatal... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.