Al son de Navolato

Oler bien es parte de tu carta de presentación y es para muchos un básico del día a día una buena fragancia. Hay muchas opciones, pero el ideal para muchos y muchas son los perfumes con firma de diseñador, pero lógico, sus precios son altos y aunque podemos hacer los esfuerzos para tener el que más nos gusta, pero no todos los que queremos, siempre queremos uno más. Y sabiendo esto y como uno siempre debe oler rico, el joven emprendedor César Ramos Marentes encontró con Aromante una propuesta que permite tener un perfume con duración, variedad de mezclas para cada ocasión y a un precio más accesible. Su propuesta física en Culiacán y a través de las redes sociales le ha permitido al empresario con raíces navolatenses, estar haciéndola en grande. Además de las ventajas del perfume, sin duda alguna su estrategia de marketing la ha sabido utilizar y crece a pasos agigantados. Quien aquí escribe no ha tenido la oportunidad de conocer su propuesta de perfumería, pero los que sí, me han compartido que vale la pena adoptarla para oler bien a cualquier hora. Que sigan los éxitos... ACTIVIDAD ROTARIA... Como cada año y promocionando la propuesta de que la población no pierda la oportunidad de ayudarnos unos con otros, los socios del Club Rotario Navolato ya instalaron el espacio que se asigna para donar ropa con la pregunta ¿Tienes frío? Toma uno. ¿Quieres ayudar? Pon uno. La instalación de la lona que invita para que ayudemos se encuentra postrada a un costado de las letras Navolato (actividad también de los rotarios), en la iglesia San Francisco de Asís. Valentín Sánchez, presidente de dicho organismo, busca junto a los socios, seguir promoviendo acciones a favor de lo mejor, ayudándonos unos con otros... GALARDONAN NAVOLATENSES... El comité organizador de El cañero cultural en esta séptima edición, además de las diferentes actividades artísticas culturales llevadas a cabo, hizo entrega de algunos galardones a personas que han aportado con su vida algo a la vida de nuestra ciudad. Entre los que recibieron la distinción podemos mencionar al artista pintor y de artes plásticas, Guadalupe Castro "Lopus"; al ex cartero Gustavo Ayón "Don Taviro"; a los artistas cantantes Marco Antonio Soberanes "Virusz", Rafael Godoy y Salvador Gallegos. Y como un alto productor del campo, Abelardo Godoy. En diferentes giros, pero con el sentido de pertenencia al municipio, los premiados han dado una importante contribución y son dignos de felicitar por su aporte a nuestra tierra. Para los organizadores y los galardonados, nuestra felicitación... LAS POSADAS... Para muchos grupos sociales incluso familias, han estado valorando que las fiestas decembrinas que son nuestras posadas, han estado analizando que las mismas no serán para concluir tarde, incluso algunas ya se agendan a desayunos, por aquello de los traslados nocturnos que, por la crisis social, muchos evitan no circular. Sería una nueva modalidad y estaremos viviendo cambios de vida pero manteniendo el espíritu navideño y rogando por la paz y el amor, ante la llegada de Jesús...