Al Son de Navolato

“¿Quién nota los esfuerzos del Estado por dar solución a la crisis social y política de la entidad?”. Uniendo esfuerzos por quienes trabajan en el campo. El gobierno federal a cargo de la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, hace unos días, en su conferencia mañanera, abordó la situación que vive la sindicatura más grande en extensión y en población, me refiero a Benito Juárez. Ante ello, se están llevando acciones de vinculación y atención integral a los trabajadores del campo, que es gran parte de la actividad laboral de dicho sector del municipio. Hace unos días se realizaron trabajos presentados por la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, representada por Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Construcción de Paz y Participación Social de la secretaria federal, secretarios estatales, agricultores de la región y el presidente municipal. En el evento se presentó el Plan Integral de Atención para la sindicatura Benito Juárez, cuyo objetivo es coordinar esfuerzos entre dependencias federales, estatales y municipales para dar atención a quienes trabajan en los campos agrícolas de esta sindicatura. Vivienda, calidad de vida, cuidado de los menores de familias trabajadoras, educación, salud, seguridad fueron, entre otros los ejes que busca sean vigilados por los propietarios de los campos y por los entes de los tres órdenes de gobierno, representados todos en el evento. Ojalá los compromisos ahí adquiridos permitan que el bienestar llegue a los que trabajan en uno de los campos más importantes de Sinaloa y del país... En este sector, a pesar de esfuerzos, no siempre se notan los avances que reciben, hay necesidad de muchos apoyos, pero también, de mucho orden, no solo por lo social, sino para un mejor desarrollo. El esfuerzo de sectores públicos y privados no han alcanzado a la rapidez en la que sigue creciendo esta sindicatura... La famosa banda Los Sebastianes de Saúl Plata sigue consolidando a su público con su música y la interpretación de sus canciones con los vocalistas principales, Javier Larrañaga, Armando Celis y el navolatense Andrés Padilla. La voz más joven del grupo es nacida aquí, por voluntad de la mamá, pero siempre ha vivido en Mazatlán, por lo que él se considera más del puerto sinaloense. Una de las mejores voces tiene la mezcla de dos municipios sinaloenses... Pedro Flores Leal, rector de la Universidad Autónoma de Occidente sigue encaminando acciones que den cuenta de su proyecto para bien de la comunidad Lince. El navolatense hace unos días presentó, el primer gran sorteo Lince, con el que busca generar recursos para mantener operaciones de todas las áreas que hacen posible el crecimiento de esta gran institución. Los proyectos para esta universidad están trazados en el plan de trabajo del rector, buscando generar la participación de todas las áreas para la mejora continua. Mucho éxito en este primer sorteo... Quiero dar mención y una gran felicitación a quienes cumplen años como es el caso de José Luis Miller Valenzuela, Alma Mendoza, Corina Fernández, Sara Guardado, Alto Torres, Luis Silva y Flor María Duarte. Hoy cumple años Zayda Vergara y José Pablo Cabrera. Mañana lo harán Jared Verdugo, Fernanda Varela, Karla Fonseca, Alejandro González y Zacarías Malacón Irízar. Para todos, mis mejores deseos... Apenas ayer, celebramos a las mamás y está próximo 15 del mes, nuestros maestros tendrán sus festejos por lo que esta semana habrá mucha agenda para ellos... En lo que se resuelve lo que acontece en la vida política de Sinaloa que trae Estados Unidos contra México, Morena, el partido en el poder federal y estatal pero no en Navolato, hace sus ajustes y sigue trabajando entre uno de los grupos que más se mueve localmente. Involucrados muchos de los que estuvieron en las dos administraciones pasadas, desde los que ocuparon la presidencia hasta cargos de menor rango, siguen moviendo su plan de trabajo para el 2027, a muchos les urge regresar... Mis lectores por el momento lo dejamos hasta aquí y Dios mediante, nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.