Al Son de Navolato

Germán Madrigal López y Saray Moreno han unido sus vidas formando una nueva familia en la sociedad. La pareja, después de un bonito noviazgo, se encontró en el altar de Santa Inés para recibir la bendición del Todopoderoso y declararlos ante la ley de Dios, un nuevo matrimonio. Y lo mismo hicieron ante la ley de los hombres. Como testigos, sus padres y demás familiares, quienes elevaron una oración y felicitaron a los marido y mujer. Después de la homilía, los esposos, familiares y amigos se dieron cita en salón de fiestas en la capital del estado, para bailar y brindar por este paso de la pareja. Felicitaciones... Y continuando con las celebraciones, ahora por reconocer el 50 aniversario de la secundaria técnica 22, se está convocando a los maestros, administrativos y a los egresados, principalmente a las primeras generaciones, para festejar los días tres y cuatro de diciembre en las instalaciones de dicha institución. Habrá actividades culturales y artísticas y un desfile de recuerdos de todos los que asistan... También el Conalep plantel Navolato cumplirá 44 años de creación el próximo 15 de noviembre, por ello, habrá festejos que enmarcaran a todos los que son parte de la preparatoria con carrera técnica. El evento se desarrollará el viernes 14 para toda la comunidad escolar, de antemano, felicitaciones... Después de la junta de autoridades y verbeneros, se quedó que será a partir del 15 de noviembre la fecha para instalarse en la plazuela Vicente Guerrero, solo que ahora con horario restringido, de 9 de la mañana a 9 de la noche, por aquello de la situación que tenemos en el estado y en el país. A pesar de ello, la gente está ansiosa de tener esta opción para visitar y distraer la mente y el estómago, muchos de los atractivos son de alimentos y que saben más ricos en estas fechas, hay que ir a pasear y comer, sin remordimientos... Los socios y socias del Club de Leones están activos, colaborando con la comunidad a través de acciones de ayuda inmediata en temas de alimentación, becas y salud. Su presencia en la comunidad es constante y en estas fechas redoblar esfuerzos por actividades próximas como lo es el aguinaldo leonístico, donde hacen llegar cobijas, juguetes y otros apoyos a las comunidades vulnerables del municipio. Seguramente los jóvenes del Club Leo se harán presentes con sus padrinos... Las felicitaciones para los que cumplen años en esta ocasión son para Karina García, Gaby Ramírez Castro, Jesús Ramón García, Eduardo Chucuán, César Plata y Carlos García. Hoy cumplen años Ricardo Aguerrebere y Alexandra Gastélum. Mañana cumplirá años Carlos Rodelo Morales. Para todos, mis mejores deseos ... Y del ámbito público político, que empieza a ponerse en el comentario de muchos, el presidente municipal Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza presentó su primer informe de trabajo, en un acto solemne en Cabildo y otro, a un evento convocado en el auditorio del ayuntamiento que aún no funciona como tal, el ubicado por la carretera a Altata... Con orígenes navolatenses, por parte de la mamá, Carlos Rea Reátiga, (hermano de la diputada local Stefany) asumió la dirección de políticas públicas y vinculación de SIPINNA, nombramiento conferido por el gobernador de la entidad... La resolución ante la demanda por la votación por la presidencia del PAN Navolato salió a favor de la que ganó con votos, Paty Arrellano. La también síndica procuradora del municipio es legitimada por el órgano electoral y partidista, por lo que el grupo que perdió, tendría que sumarse a construir políticamente algo a favor de las causas del bicolor, y del Navolato que tanto quieren, solos o junto a otros partidos para el 2027. De hecho, todas las opciones políticas empiezan a operar, sumándose a los que mencionan para buscar la gobernatura de la entidad