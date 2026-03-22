Al Son de Navolato

“Justificar por qué no se hace, no nos cambia la realidad” ... Con tanta afluencia de visitantes a nuestras playas en días atrás, se augura que el periodo de vacaciones para Semana Santa estará de lleno total. Las autoridades involucradas deben tener listo el programa de seguridad y servicios públicos. Urgiría el primero, que es el más importante y deberá ser el más extenso porque abarca la afluencia de turismo a muchos puntos importantes de la sindicatura que se tendrán que garantizar como son la zona de El Tetuán, El Tambor, Dautillos, Las Aguamitas, solo por mencionar algunas. Los servicios de agua y recolección de basura son otros de los temas importantes, nunca se alcanza a cubrir la necesidad, pero se debe hacer el esfuerzo máximo por llegar al 100%. Se anuncian fiestas privadas para los jóvenes que se sabe, son desde temprano hasta horas del día siguiente y están repartidas en varios puntos. También el grupo que participa en el tour de La Ballena, se organiza para ese recorrido que abre las actividades de un amplio sector de visitantes en puntos más exclusivos de la zona privada de Isla Cortés y Yameto. Y por lo pronto, este próximo domingo 29 de marzo se hará la exhibición de motos a partir de las 13 horas en la zona del malecón en Altata. La entrada será un kilo de ayuda en alimentos no perecederos que serán destinados al grupo de Cáritas Navolato que sigue operando para las personas vulnerables del municipio. Habrá mucha fiesta, porque amenizaran diversos grupos musicales y será la antesala a las vacaciones. Por otro lado, Cruz Roja tiene contemplada su carrera “Juntos Salvando Vidas 2026”. En esta segunda edición, la justa pedestre se realizará también el 29 de marzo a partir de las 7:00 horas. La presidenta del patronato Olga Téllez, con su equipo de voluntarias, impulsan a que sea un evento exitoso, tanto para obtener recursos como para promover la salud. Las inscripciones siguen abiertas en Cronohub y su portal de internet www.cronohub.com... Y este fin de semana es la fiesta carnestolenda en Altata, viernes y sábado, fiesta para las coronaciones y el domingo, el recorrido de carros alegóricos con reinas y reyes. Luces, color y música serán los elementos que darán la alegría a estas fiestas que estuvieron muy discutidas por la organización y que, por ello, el municipio, cuida todos los detalles para hacer de ella, una gran celebración que abrirá el período vacacional... Quien la está rompiendo en las competencias en las ediciones de los triathlones es Jesús Roberto Gutiérrez. Nos reportan que el navolatense, que es un atleta multidisciplinario y parte fundamental de Colhuacan Triathlon Team, participó recientemente en una competencia realizada en La Paz, donde logró obtener el tercer lugar general. Jesús Roberto estuvo liderando por el primer lugar hasta el kilómetro siete, pero al final, dos atletas le dejaron atrás, obteniendo el lugar mencionado. Relató en sus redes sociales que la competencia en mención la hizo de noche y que sirvió para romper su propio récord en dicho evento. Hoy está más animado y se prepara para dos próximas competencias, una en Pontevedra, en España y otra más en Niza, Francia, donde se llevará cabo el mundial 70.3, que reunirá a los máximos atletas de todos los países... Continuando con el tema del deporte, tres navolatenses que son parte de la selección Sinaloa de lucha por la Universidad Autónoma de Sinaloa, clasificaron en la Olimpiada Nacional 2026 y con ello, dando pauta para traer medallas para nuestro estado. Los luchadores son David Salvador Morales Rocha, que obtuvo el tercer lugar en el ranking nacional estilo greco; Eduardo Nicolás Quihuis Reyes, en cuarto lugar, categoría cadete libre y, Jesús Alfredo Rivera Avitia, en octavo lugar estilo libre. Los tres y el resto de dicha selección, guiados por su entrenador, Orestes Morales. La preparación, por supuesto que continuará y tienen muchas posibilidades de seguir destacando en el medallero. Felicitaciones... Y con fanfarrias enviamos los parabienes a quienes están de cumpleaños, como es el caso de Amparo Verdugo, Marena Moreno, Elizabeth Camacho, Desiree Castillo, José Retamoza, Tere Estolano, José Pablo Bastidas, Sergio Duarte Medina, Esmeralda Jacobo, Fabiola Santiesteban, Flor Cháidez, Silvia Luévano y Abel González. Hoy cumplen años Luis Tadeo Plata, Óscar Reyes y Jorge André Marín. Mañana cumplirán años Sergio Verduzco y Aníbal Medina. Felicitaciones para todos... En los temas de interés, la pretensión de Fernando García para ser uno de los posibles candidatos a la gobernatura por parte del PT, partido que dirige en la entidad a la par de la diputación federal, ha dado notas y comentarios en medios y grupos de la comunidad. Por el lado del PAN, la discusión por la resolución del Tribunal Electoral para que se publique otra convocatoria para elegir nuevamente la presidencia del blanquiazul en Navolato, es uno de los temas penosos de la política. Acusaciones entre ellos mismos, que en nada abona a poder participar en unión. Y por el lado del tricolor, ya en Sinaloa, se tienen a los delegados del comité estatal y localmente Vanessa Pérez asume la representación... Mis lectores, por el momento me despido, no sin antes recordarles que nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.