“Las apariencias engañan pero la esencia de una persona no miente, se comprueba con sus acciones”... CRUZ ROJA... El próximo 13 de marzo dará inicio oficial en nuestro país la inauguración de la colecta anual, a la par del 114 aniversario de la fundación de esta institución en México. En Navolato, Olga Téllez presidenta del consejo local Cruz Roja invita a la inauguración, citando en la plaza del edificio en nuestra ciudad. La meta local es superar el millón de pesos con lo cual, garantizan los servicios de emergencia, gasto corriente y temas de capacitación para todos los que participan en el organismo. Ya en algunos lugares hay ánforas ubicadas para que usted pueda contribuir con la causa. El equipo humano que participa en la colecta ya está listo y los veremos activos en la recolección de fondos para dicha meta... CARNAVAL ALTATA ... Los días 16 y 17 de este mes nuestra bahía tendrá el carnaval emisión 2024, habrá mucha algarabía en esta fiesta carmestolenda. El turismo seguramente fluirá ante el próximo período de descanso .. SEMANA SANTA... Se acercan los días de asueto, la visita a nuestras playas cada vez aumenta y se vislumbra las vacaciones. De años a la fecha la afluencia crece, muchas familias con espacios propios, rentados, acampando o de visita por horas en los días, la visita tan grande nos hace ser con Altata, el segundo destino turístico más importantes del estado. Ya los eventos que se realizan están en la organización, son días de mucho movimiento en esta zona del municipio y por ende las autoridades deben estar ya trabajando para dar los servicios básicos a quienes nos visitan como son los temas de seguridad, servicios de recolección de basura, abastecimiento de agua potable, mejora de vialidades y caminos y por supuesto, atención de organismos de emergencia. Altata y El Tambor son los espacios de mayor afluencia y ahí se concentra la mayor parte de quienes bis visitan... LA PASCUA... La iglesia católica también inicia la promoción de las actividades para los fieles que optan por vivir la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Por un lado, la pascua infantil y juvenil que se coordina para que niños y jóvenes vivan la fe mientras que los adultos, participen en las oraciones y actividades que se desarrollan en estos días denominados santos y de resguardo familiar, dentro de la fe... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Roxana Torres, Carlos Plata, Diana Urías, Jesús Plata, Vicente león, Niña Félix, Karla Hermosillo y mañana cumplirá años Yahel Grave. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En el inicio de las campañas para quienes aspiran al senado y a la diputación federal correspondiente al tercer distrito, ya los abanderados de todos los colores, han tenido su presencia en Navolato, todos buscando convencer a la población a la que se acercan y saludan. Por cierto, Jesús Valdez inició su arranque de campaña, en la comunidad de El Bledal, en Navolato representando al partido Verde Ecologista... En los movimientos políticos que se están dando el navolatense Jesús Ángel Burgos, otrora director de DIF Culiacán asumió la dirección de los programas de Bienestar con sede en los municipios de Elota, Cosalá, San Ignacio y Navolato... En el lado de los acomodos por la presidencia municipal, Movimiento Naranja también propone además de Lucy Calderón a Marlem Millán quedando para próximos días la definición de quién usará tenis fosfo fosfo buscando la alcaldía... Dos personajes con raíces navolatenses, que no residen en nuestro municipio, también saldrán en las boletas, buscan por distritos de Culiacán la diputación local, por un lado, Stefy Rea Reatiga y por otro, Serapio Vargas, los dos por Morena. Y dos originarios de Navolato acompañaran a sus respectivas esposas a buscar escaños en la capital, Jaime Corrales estará apoyando a Érika Sánchez, quien buscará la alcaldía de Culiacán y Víctor Godoy Angulo, estará al lado de Lizbeth Cruz, quien busca ser diputada local también por un distrito por la capital sinaloense. Ambas representando a PRI,PAN, PRD y PAS... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores no me resta que despedirme quedando a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.