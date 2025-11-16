Al Son de Navolato

“Una gran parte de la sociedad se expresa harta, por lo que deberá haber una acción contundente que legitime a todos los entes públicos”... Centenas de personas han recibido alimento, ropa, medicinas, así como empatía en 10 años que el grupo Cáritas celebra su inicio de operaciones en nuestro municipio. Apoyar esta causa ha sido de muchas personas, quienes en esta primera década han contribuido con amor para ayudar al prójimo, muchos locales y otros que han sido de paso, de diferentes edades y condiciones de vida. La creación del organismo que ha sido bien guiado y muy bendecido para seguir sirviendo al prójimo. Todos los que son y han sido parte celebraron el que sigan unidos a tan hermosa causa y deseamos que sigan así, consolidándose por muchos años más... Por fin, se instaló la verbena popular. Desde octubre, una gran parte del vox populi empezó a expresarse de cuándo iniciaba esta cofradía de venta de muchos productos y los organizadores acordaron con las autoridades que, a partir del 15 de este mes, abrirían su venta, por lo que, desde el sábado, ya hay pretexto para salir y disfrutar los antojitos de estas fechas y hacer compras de otros productos ahí a la venta. Se mantiene el horario de cierre, a las 21 horas, por aquello de la situación social que tenemos habrá que tomar algunas precauciones. Pero el color, el olor y la algarabía, ya son parte del corazón de la ciudad y lo vamos a disfrutar. Así que por ahí nos vemos... Ya casi listo los detalles para el arranque del programa artístico cultural El Cañero Cultural, un movimiento de muchos hombres y mujeres que, con amor a su tierra y apasionado de muchas de las artes artísticas culturales, han mantenido un liderazgo para estar realizando años tras años estos eventos en diferentes plataformas y con mucha proyección. Con artistas locales y foráneos, en coordinación con los gobiernos municipales en turno, los organizadores durante todo el año trabajan para armar el evento, que en este año será del 25 al 30 de este mes. La página de su movimiento cultural ya anuncia a los artistas que, en diferentes disciplinas como música, danza, teatro y literatura, estarán exponiendo sus obras para todos los visitantes. La muestra artística cultural será en la plazuela Vicente Guerrero... Y dieron el sí ante la ley de Dios y los hombres. La pareja que integran Carlos Alberto Gil Urías y Ángela Guadalupe Zazueta Guzmán unió sus vidas para integrarse en formar una nueva familia en Navolato. Una bendición religiosa recibió en nuestra iglesia San Francisco de Asís y rodeados de los seres más cercanos, se unieron a una plegaria colectiva por la felicidad de los ya esposos. Después de la homilía la pareja recibió a muchos familiares y amigos en una divertida fiesta donde se elevaron las copas por la felicidad de Carlos y Angela. Conociendo a la familia directa de Carlos, casi aseguro que no pararon de bailar y cantar, la felicidad de ellos es muy expresiva, y no es para menos, el menor de la familia se casó y se veía feliz, igual que la bella novia. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación y que disfruten de cada momento de vida... El equipo de Liverpool Culiacán ya cuida los detalles de la inauguración de su tienda Express en Navolato. Las invitaciones ya corren citando para el próximo miércoles 26 de noviembre, por la calle Hidalgo número 37. En punto de las 10:00 horas se cortará el listón de esta tienda de prestigio nacional que abre en esta modalidad que ya tiene en otras pequeñas ciudades del país... A felicitar a los que cumplen años como es el caso de Gloria Hernández que festejó 99 años de vida, recibiendo el cariño de toda la familia quienes hicieron que pasara un gran día y sin duda, ha disfrutado de la vida, casi un siglo. A la lista de cumpleañeros se suman Erick Godoy, Jorge Urías, Karla Miller, Arisbe Gaxiola, Luis Diego López, Dalia Olivas, Víctor Ávila y Edgar Esperano. Hoy cumple años Conchita Estolano y Joel Torres, mañana lo harán Grecia Vergara, Isela Gámez, así como los hermanos Romeo y Rafael Uribe. Para todos, mis mejores deseos... En materia de vida pública, Rubén Rocha Moya, gobernador de la entidad estuvo en el municipio nuevamente, ahora acompañado del recién estrenado secretario de economía, Florentino Castro. Ambos trajeron apoyos para una pequeña parte del comercio local, muy afectado por la falta de circulante. Les recibió Jorge Bojórquez, presidente municipal, quien les agradeció a nombre de los beneficiados del programa otorgado... Y los que no aceptan los apoyos del campo son los productores de este municipio, una gran parte rechaza la cantidad a recibir y se pronuncian por los apoyos de ciclos anteriores que nomás no les llegan... Mis lectores, nos leemos en el periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.