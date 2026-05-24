Al son de Navolato

“La simulación en nuestro país se volvió una práctica normalizada; rara vez encuentra sanción dentro de la vida pública”... Grupo SACSA recibió por décimo tercer año consecutivo el distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), durante el Encuentro ESR 2026 realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México. Un reconocimiento que acredita las buenas prácticas sustentables y el compromiso social tanto al interior de la empresa como con su entorno. Hasta donde se conoce, podría tratarse de la única empresa de origen navolatense con esta distinción, lo que habla del crecimiento y visión de un grupo que ha sabido mantenerse vigente con responsabilidad y compromiso comunitario... Mientras tanto, el grupo Cáritas continúa operando silenciosamente, pero con resultados palpables. A través de donativos y apoyos ciudadanos, siguen llegando alimentos, ropa e insumos que permiten sostener programas dirigidos a familias vulnerables. En tiempos donde muchas instituciones enfrentan desgaste, vale la pena reconocer a quienes mantienen vivo el sentido social y comunitario...

Hace unos días, la Legislatura de la Ciudad de México hizo pública la entrega de la Medalla al Mérito en Salud 2026 a Mario Carranza, fundador de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un reconocimiento respaldado por más de cuatro décadas de trayectoria en salud mental y trabajo comunitario. Lo interesante es que gran parte de ese modelo social nació en Villa Benito Juárez y posteriormente en Coyotitán, San Ignacio, donde impulsó iniciativas enfocadas en la atención de sectores vulnerables desde principios de los años 2000. Lo que inició como un esfuerzo ciudadano terminó convirtiéndose en una referencia replicada en distintas ciudades del país... Y ya que hablamos de Villa Benito Juárez, la comunidad volvió a colocarse en la agenda pública. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció desde la mañanera atención prioritaria para esta sindicatura, una de las más pobladas del municipio y también una de las que históricamente más rezagos enfrenta. Días después, la gobernadora Yeraldine Bonilla, acudió a la zona acompañada del alcalde Jorge Bojórquez para inaugurar el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas en Villa Benito Juárez.

La comunidad, pese a sus múltiples carencias, mantiene una intensa dinámica económica y social. Es una zona con gran movilidad de personas provenientes de distintas partes del país, aunque también golpeada en los últimos años por hechos de violencia e incertidumbre. Por ello, cualquier inversión institucional representa una oportunidad importante para reorganizar el entorno y abrir nuevas posibilidades de desarrollo...

El nuevo centro ya opera brindando servicios jurídicos, consultas médicas, orientación social y apoyo en programas gubernamentales. Los esfuerzos —según se anunció— estarán concentrados en salud, vivienda, educación, servicios públicos y seguridad. Diversos organismos y empresas han contribuido durante años al desarrollo deportivo, cultural y social de la sindicatura; sin embargo, resulta evidente que para lograr una transformación de fondo se requiere voluntad política sostenida y coordinación entre los distintos niveles de gobierno. En el mismo acto, también se anunció, la construcción de un hospital y una universidad. Ojalá que los proyectos no queden únicamente en el discurso y que la voluntad política se mantenga firme más allá de los reflectores. La ciudadanía ya otorgó un amplio respaldo electoral al grupo gobernante y ahora espera resultados tangibles. Villa Benito Juárez merece desarrollo, orden y mejores condiciones para su gente... Y pasando a los temas sociales, enviamos felicitaciones a quienes recientemente celebraron cumpleaños: Janeth Cárdenas, Ilianne Castro, Paty Elizalde, Renato Rubio, Ana María Soto, Patricia Gastélum y Rocío Mendívil. Hoy celebran José Luis Hernández Ruiz, Rosy Casillas y Fabián Reátiga. Mañana estarán de manteles largos María José Baena, Elisa Villarreal, Sabino Arciniega, Guillermo Niño Medina y César Iván Gastélum Vallejo. Para todos, nuestros mejores deseos... Mis lectores, por el momento me despido. Nos leemos, Dios mediante, el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.