Al Son de Navolato

“No es fácil ser justo, porque es elegir lo correcto, incluso, siendo tú la parte agraviada” ... Dentro de los programas de reconocimientos a las mujeres el pasado 8 de marzo, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa hizo entrega de un galardón a la Mujer Cobaes 2026 a Lidia Debbien Mercado Huerta, docente del plantel 63 “Profra. Emilia Obeso López”, ubicado este en la sindicatura Benito Juárez. La distinción a la maestra es por su trayectoria académica y a su labor educativa con impacto social. El ingreso a la docencia en la sindicatura Ángel Flores. Oriunda del norte de la entidad, su aporte ha sido una gran parte con jóvenes del municipio en las dos sindicaturas más grandes de Navolato. El evento fue presidido por Santiago Inzunza Cázarez, director general de dicha institución; y por parte de la secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, entre otras autoridades... El tenor José Manuel Chu hizo una gran noche de ópera dentro del Instituto Cultural Mexicano en Washington D.C. para la misión de la fundación Nueva Vida. En las reseñas que circularon de este evento cultural fueron de mucho reconocimiento al navolatense que impresionó con un amplio repertorio de ópera clásica y otras canciones famosas de todo el mundo hispano. La venta de los boletos a este espectáculo latino americano fue para apoyar la misión de dicha fundación que proporciona recursos y da esperanza de vida a las mujeres latinas y sus familias que transitan por la enfermedad de cáncer. No es la primera presentación de este artista sinaloense y al parecer regresa pronto porque los comentarios en las redes hacen referencia a que interprete música mexicana... Queriendo felicitar a los que celebran la vida, en esta ocasión hago mención de Ana Lizbeth Gastélum quien cumplió 15 años de vida y una gran fiesta con familia y amigos se hizo en su honor, pasándola de lo mejor. También cortan una hoja más del calendario celebrando la vida, Yahel Antonio Grave, Letizia López, Kenia López, Fernando Hernández, Alexis Morales, Juliana Vega, Selene Miller, Julio Montoya y Alba Casillas. Hoy están de festejos Edmundo Ramírez y Alex Beltrán. Mañana lo harán Israel y Marco Alejandro Santiesteban. Para todos, mis mejores deseos... El Coordinador Estatal de Protección Civil, Roy Navarrete Cuevas compartió en sus redes sociales que pronto hará la presentación de su primer libro, por lo que acudió a registrar esta primera obra, de muchas otras que seguramente escribirá y que el navolatense ya trae en mente... Se siguen cuidando todos los detalles para el tradicional Carnaval Altata emisión 2026 “Oleajes de Alegría”, que los días 27, 28 y 29 de marzo se realizará y que se están haciendo todos los ajustes para que la fiesta carnestolenda sea todo un éxito. La seguridad en todos los órdenes de gobierno se está reuniendo para garantizar a los asistentes, presencia de gobierno en materia de seguridad, en las fiestas y en las principales carreteras Culiacán y Navolato que conectan a la bahía. Por cierto, hoy que es día de asueto, seguramente la afluencia a nuestras playas debe ser alta... En temas de la vida de la política local, los representantes de las planillas de las siete sindicaturas y todas sus comisarias están en campaña para ser votados y votadas en la jornada electoral que está programa para el próximo 22 de marzo, esperando que sea una actividad tranquila, sin miedos ni presiones, y este, será el termómetro para todos los partidos e interesados en el proceso electoral del 2027... Fernando García Hernández, diputado federal por tercera ocasión en nuestro distrito y representante del PT en Sinaloa, explicó el motivo por el que votó en contra de la reforma electoral propuesta en la cámara alta del Congreso de la Unión... El Tribunal Electoral de Sinaloa anunció la nulidad de la elección de la presidencia del PAN local y de todos los cargos directivos que de ahí emanaron, por lo que se ordenó la emisión de una nueva convocatoria para la otra elección para dicho cargo. Esa resolución hace que regrese a la presidencia María del Rosario Beltrán, quien ya había finiquitado su periodo... Mis lectores por el momento me despido, nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.