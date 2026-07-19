Al Son de Navolato

“Navolato tiene mucho potencial, pero aprovecharlo requiere algo más que inversiones: necesita organización, visión y capacidad para convertir las oportunidades en desarrollo”... Inversión para Altata. Hace unos días, el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Raúl Montero Zamudio, anunció la ampliación del malecón y la creación de un distribuidor vial en Altata. La intención es generar un circuito que permita una mejor movilidad, con una nueva entrada y salida para evitar los cuellos de botella que actualmente se presentan en el acceso principal. Además, se contempla la pavimentación de tres calles y la construcción de siete accesos peatonales hacia la playa. La ampliación del malecón permitirá una mayor fluidez vehicular y se busca que la obra quede concluida antes de la próxima Semana Santa. Esta inversión, que forma parte del Plan Sinaloa impulsado por la gobernadora Yeraldine Bonilla, representa alrededor de 60 millones de pesos y tiene como objetivo fortalecer el turismo y generar una mayor derrama económica. Sin embargo, el crecimiento de Altata no dependerá solamente de nuevas obras. El verdadero reto será acompañar esta inversión con mejores servicios públicos, garantizar el abastecimiento de agua, fortalecer la recolección de basura, mejorar la seguridad y generar una visión integral que permita que el desarrollo turístico también se traduzca en bienestar para quienes viven en la zona. Porque las obras generan infraestructura, pero la organización y la planeación son las que generan desarrollo... Entre susto y controversia. Así se vivió en Navolato un operativo policiaco con presencia de vehículos por aire y tierra que generó incertidumbre entre la población. Al no existir información oficial inmediata, las redes sociales se convirtieron en el principal espacio para la especulación, aumentando la preocupación y los rumores. Después de un tiempo se informó que el despliegue formaba parte de la grabación para un documental dirigido por Epigmenio Ibarra. Sin embargo, la falta de comunicación previa provocó afectaciones: personas que decidieron no acudir a sus trabajos, negocios que cerraron, citas canceladas y actividades suspendidas por temor ante el escenario que se estaba viviendo. Más allá del motivo de la grabación, queda una reflexión importante: la seguridad también requiere comunicación. Cuando una comunidad no recibe información clara y oportuna, el espacio lo ocupa la incertidumbre, el miedo y la especulación. En otras ciudades, cuando se realizan acciones que pueden impactar la tranquilidad de la población y que son simuladas, se generan mecanismos de comunicación para evitar confusión y afectaciones. La sorpresa puede ser un elemento válido para una producción audiovisual, pero no debería convertirse en un factor que altere la vida cotidiana de una comunidad. Esperemos pronto conocer el resultado de estas imágenes y que la producción refleje con responsabilidad el contexto en el que fueron tomadas, evitando que después sean necesarias aclaraciones por parte de quienes vivimos esta experiencia.... Y porque la vida también está hecha de momentos para celebrar... cumplir 15 años representa una etapa llena de emociones y nuevos sueños. Por ello, Ana Paula López Ponce estuvo muy emocionada al recibir el cariño de familiares y amigos durante el festejo donde celebró sus primeros 15 años de vida. Desde aquí le enviamos una felicitación y nuestros mejores deseos. También estuvieron celebrando cumpleaños Valentina Gil, Carmen Garibaldi, Adrián Rivera, Gabriel Ruiz, Raúl Achoy Ramírez, Carlos Gastélum y Francis Russell. Hoy cumplen años Gerardo Peñuelas, Daniela Miller y Víctor Arciniega. Para todos, mis mejores deseos... En el ámbito político. Con la cercanía del proceso electoral, el PRI y el PAS comenzaron a fortalecer sus estructuras juveniles con la toma de protesta de sus respectivas áreas. El objetivo es tener presencia en los diferentes sectores y prepararse rumbo a los próximos retos electorales. Aunque hasta el momento no se han definido alianzas ni perfiles claros para representar a estos partidos en la búsqueda por la presidencia municipal, el escenario comienza a tomar movimiento. El reto para las fuerzas políticas será encontrar personas capaces de conectar con una ciudadanía que cada vez observa más, cuestiona más y exige resultados... Nos tomaremos dos semanas de asueto, pero nos leemos próximamente en la sección Gente del periódico Noroeste.