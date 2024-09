“Entrenemos nuestra mente para no tomarnos nada personal”... POR SINALOA... La navolatense Hilda Calderón portó con todo, la representación del municipio para alcanzar la corona de Mexicana Universal Sinaloa. La también licenciada en mercadotecnia se preparó para modelar, posar y responder al jurado calificador en la gran final, convocada para el pasado 21 de septiembre. El teatro Ángela Peralta fue la sede para reunir a las bellas sinaloenses que buscaron portar la representación de la entidad y la corona logrando la representante de Angostura pasar a la etapa nacional... OCTAVIO CUADRAS... El cantautor sigue pisando escenarios en México y en el extranjero y a pasos agigantados. Su estilo ha gustado tanto que ya se presentó, en una visita, con los integrantes de La Academia, programa clave de TV Azteca. Las múltiples presentaciones solo y acompañado con otros artistas está permitiendo que Octavio esté creciendo con su fama y genere más adeptos a su propuesta musical. Aseguran que pronto dará a conocer nuevas canciones que ya están por hacer públicas... LOS LEONES... Los socios y socias del Club de Leones Navolato tuvieron su primera junta de gabinete, reuniendo a socios que comprenden el Distrito B 9. En esta reunión leonística se hizo honor a la socia Amparo Verdugo, quien ha sido una socia muy dinámica dentro y fuera de su club, pues como esposa de un gobernador del distrito, apoyó causas de servicio comunitario, mismas que impulsó Jesús Arturo Alcaraz. Con reuniones de trabajo y convivencia, socios de Sinaloa y de la zona de Baja California, disfrutaron de la esplendidez de Navolato y del leonismo, fungiendo como anfitrión Arturo Soto Salgado, presidente actual de dicho club en nuestro municipio... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a Jacobo Gaxiola, Marco Antonio Urías, Rosa Emilia Aldapa, Luis Alberto López, Sofía Villalobos, Juan Cordero, Víctor Arciniega, Ramón Jacobo, Juan Carlos Hernández Iribe, Edgar Marentes, Miguel Rubén López, Isaac Montes, Sandra Rubio, Columba Chaidez, Margarita Sánchez, Mirna Aldapa, María Tamayo y Lupita Castro. Hoy cumplen años Mirna Chucuán, Betty Castro, Ángel Niño y Edgardo Burgos. Mañana cumplirá años Aníbal Palacios. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Después de la ratificación del Tribunal Electoral del estado de Sinaloa a favor del PRI, PAN, PRD y PAS representados por Jorge Bojórquez a la presidencia municipal, Morena impugnó ante la Sala Superior de Guadalajara el proceso que representa en sus siglas Margoth Urrea. En esta semana los magistrados definen la impugnación y de lo que se informe, el que no resulte favorable puede volver a impugnar en el ámbito federal. La definición de la presidencia municipal debe quedar en octubre. Mientras, Bojórquez debe preparar a quienes estarán en el proceso de transición de la administración pues los que saben, aseguran el triunfo está de su lado. Ya las reuniones en ese equipo se están realizando para estar organizados en ese tema... El panismo de Sinaloa está en un momento de definir quiénes buscarán la dirigencia estatal y aunque debe haber una línea sucesoria de Roxana Rubio, la mayoría impulsa otra opción, por lo que puede recaer en la figura de una mujer de origen navolatense. Mañana pudiera revelarse el nombre y de ahí inclinar la balanza para ser la ganadora... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.