Al Son de Navolato

“Vivir es atreverse todos los días”... ABREN DELEGACIÓN... Desde el primer período de Lupita Zavala Yamaguchi como presidenta de Canaco Culiacán traía la consigna de reabrir en Navolato una delegación de dicho organismo comercial y lo logró. Hace unos días se hizo oficial la presentación de José Luis Gallardo Castro quien ya representa ante las autoridades municipales a Canaco. Su tarea de reincorporar a comerciantes locales para ir fortaleciendo dicha asociación, que tiene una ventaja, cuenta con edificio propio y del que seguro echarán mano para las tareas a desarrollar. Mucho éxito... 4X4 ALTATA... Se organiza para los días 15 y 16 la Expo ruta 4x4 Altata en la cual se esperan amantes de estos vehículos, muchos de colección, para ser vistos por los asistentes y muchos también para recorrer las rutas que se trazaran. Aunque hay muchos que circulan de forma local, la idea también es hacer venir de los alrededores, principalmente de Culiacán y de esta forma incentivar el turismo...CARNAVAL ALTATA.. Y hablando de nuestra bahía, se acerca el carnaval que ahí se organiza y que todavía no está del todo estructurado. Parece que los patrocinios locales no están fluyendo y esto debido a la falta de clientes de forma permanente y en buena cantidad. Los esfuerzos que se han hecho han sido un paliativo para muchos, pero no para todos, ni lo suficiente para las perdidas de estos meses de crisis. Se están buscando muchas estrategias y haciendo esfuerzos para que se de la confianza social y las personas que visitan recurrentemente nuestras playas, puedan regresar. Hay el temor que, para el período vacacional de Semana santa, muchas personas no nos visiten y eso sería una mayor perdida. Esperemos que la fiesta carnestolenda de Altata, que ya tiene alrededor de 10 años organizándose, pueda continuar... CRUZ ROJA... Olga Tellez, presidenta del patronato local reunió a los empresarios y autoridades para dar inicio a la colecta anual para esta benemérita institución que inició con el pie derecho. Las buenas noticias que compartió la presidenta y que estuvo acompañada de su voluntariado, es que las bases de Villa Juárez y Altata están sumadas a los servicios a la comunidad. Por cierto, en Altata estuvo su impulsor José Ignacio de Nicolás, quien fortaleció el compromiso que lo tiene al frente de dicha institución en la sindicatura en mención. Por cierto, por parte de Cruz Roja Sinaloa y su presidente Carlos Bloch Artola, hizo entrega a José Ignacio de una ambulancia nueva para el uso en Altata. El respaldo por parte de las autoridades municipales está vigente y esta administración con sentido de apoyo a la salud, (el presidente y su esposa son médicos) y el secretario del ayuntamiento Francisco Petris Ruiz (dentista) hizo público que ayudarán en todo momento a dicho organismo. Ahí mismo se hicieron importantes donativos que habrán de sumarse a la colecta de boteo y de otros métodos de recolección. A cooperar con Cruz Roja... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero hacer mención de los que cumplen años como es el caso de Carlos Plata, Juan Carlos Hernández Cuellar, Silvia Inzunza, Analú, Carmen y Luis Montoya, Gerardo Vega, Magui Astorga, Jorge Camacho, Alejandro Sánchez, Diana Urías, Liliana Zamora y Vicente León. Hoy celebra la vida Karla Hermosillo, Niña Félix y Juan Carlos Berrelleza, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El PAN en Navolato sigue en la búsqueda de crecer y después de 18 años, nuevamente, hay un secretario de acción juvenil, recayendo la responsabilidad en Alejandro Muñoz Garzón. Para su toma de protesta se contó con la presencia de Deborah Martínez, líder de la juventud del blanquiazul en México y se hizo acompañar de Jorge González Flores, diputado local. Un ambiente juvenil que terminó bailando al son de la banda sinaloense... El Instituto Electoral de Sinaloa se reunió de la Red de mujeres electas, sindica procuradora y regidoras. Por ello, la comisión de igualdad de género y derechos humanos del órgano electoral visitaron nuestro municipio, Gloria Icela García, Marisol Quevedo y Judith López del Rincón... Hace unos días tuve la oportunidad de saludar a Aarón Irizar y en la charla el tema político era obligatorio y en la misma mencionando posibles hechos para el 2027 y hasta rebotamos nombres de quiénes brincarán de partido localmente, todo con el objetivo seguir ayudando a Navolato... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana.