Al Son de Navolato

“El bien hace poco ruido, pero es una parte importante para sostener al mundo y a la sociedad”... COMUNICACIÓN DIGITAL... Los medios para comunicar evolucionan constantemente y muchos organismos públicos y privados buscan ser generadores de contendido para crear audiencias y estar en la comunicación de las masas. Una de ellas es la Universidad Panamericana de la Ciudad de México y su director, el navolatense Vicente Amador Ramírez quien funge como director de comunicación institucional y hace unos días lanzó un video donde compartió el proyecto de regreso al podcast, que seguro tendrá buenos temas y muchos invitados, el conocimiento y experiencia de un master en la comunicación sabemos da para mucho y si gusta comprobarlo, este al pendiente porque será garantía su contenido... CON ALMA... La marca de Alma Gastélum fluye en el mundo artístico grupero en todo el país como una de las mejores opciones para la representación artística y el excelente manejo en materia de medios de todo tipo, importantísimo hoy en día. Con profesionalismo, alma y corazón (su lema) la también exconductora de televisión del programa Video rola, hace unos días compartió en sus redes su participación de un ciclo de conferencias denominado Unión Musical, en materia de comunicación y el movimiento artístico en esta área. La también publirrelacionista de la marca Chocos music continua con mucho trabajo en materia de medios y sus clientes saben del profesionalismo de la navolatense y esos resultados siguen haciendo a Alma Gastélum Guerrero una marca de calidad y una gran parte de lo que sabe y ha hecho, fue compartido en medio de este evento realizado en Guadalajara... EMPRESARIOS UNIDOS... sabemos que la unión hace la fuerza y con lo que hemos vivido de la pandemia hasta hoy, todos hemos aprendido algo que si seguimos aquí, buscamos canalizarlo para mejorar y el ámbito empresarial es uno de ellos. Una idea y posteriormente reuniones con un solo objetivo, estar unidos para crecer, un grupo de jóvenes empresarios han logrado unirse en un grupo denominado Club de empresarios Lobos 25 y para el primer año de trabajo, definieron por votación a su presidente fundador, mi estimado Roberto Gil, quien ha dado atención a los temas prioritarios en este primer año. Si bien es cierto que hay otros organismos que reúnen al sector comercial/empresarial, ellos buscan fortalecer sus objetivos, crecer y ayudar a Navolato a evolucionar. Veremos pronto el andar de esta manada de empresarios y como primer objetivo, graban un podcast que pronto darán a conocer. Mucho éxito... INTERÉS PÚBLICO... La política, un mecanismo para manejar a las masas y controlar lo que se obtiene de esos espacios, para los grupos o para quien representa las siglas partidistas. Y ese control es lo que se pelea ¿Quiénes? Los que se sienten con la capacidad de tenerlo, el político más encumbrado de esas siglas, el que tiene el mejor respaldo de quien manda más arriba o el que tiene también la capacidad económica del entorno y que le invierte para el sostén. En Navolato, por ejemplo, la lógica política es que el presidente municipal en turno indique a quien él considere, ya que no hay un jefe político que ostente el mayor cargo en el estado y que sea de sus siglas partidistas. La cuestión del PRI local es que la propuesta que hay no la quieren otros y se ha entorpecido la decisión. Los jaloneos en privado y público, vía redes también, ha tenido complicado consumir el cambio de mando. Posiblemente sea en agosto la definición o un arreglo para hacerlo a la brevedad de ya, mientras a pelear lo que pocos construyen y muchos destruyen... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero enviar parabienes a quienes cumplen años, como es el caso de Ismael López, Jariclea Seamanduras, Lucy Calderón, Francisco Castro Burgos, Héctor Bojórquez, Calicia Montoya, Eva Moraila y César Cabrera. Hoy cumplen años Silvia Villalobos, Ali Barreras, Viklena Quezada, Flora Grosso, Blanca Villalobos y Mayte Urquiza. Mañana lo harán Roxana Bernal y Célida Ruiz. Para todos, mis mejores deseos ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.