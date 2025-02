Al Son de Navolato

“El camino fácil a menudo se convierte en difícil y el camino difícil a menudo, se convierte en fácil”... GRUPO EMPRESARIAL... Quienes integran el organismo Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia Navolato estrenan nueva dirigencia recayendo la responsabilidad en Raúl Reyes, quien aceptó y por segunda vez estará al frente de este grupo de empresarios locales. En sesión formal, el gremio felicitó y agradeció el año de liderazgo que mantuvo durante un año Magdalena Medina Reyes, quien se registró como la primera dirigente fémina de dicho grupo comercial. Este año, para los integrantes vendrán nuevos retos y mucho aprendizaje en las sesiones quincenales que llevan a cabo, donde la capacitación es el tema referente. Vaya para Magdalena una afectuosa felicitación y para Raúl, el mejor de los éxitos... BOMBEROS NAVOLATO... Cumpliendo 22 años de conformada la corporación de bomberos en nuestro municipio se convocó a bomberos y voluntarios para celebrar con un desayuno y reconocerles su trabajo, agradeciendo por su pasión de cumplir la difícil encomienda que tienen a cualquier hora y día del año. En todos los siniestros, los bomberos están presentes, ayudando a salvar la vida y el patrimonio, siempre se capacitan y mantienen un equipo humano comprometido bajo el liderazgo de su comandante Pedro García Moreno. Con este evento también se lanzó la publicidad para una colecta pro bomberos, la segunda en estos años de conformado. La meta es de un millón de pesos y con esa recaudación se busca la adquisición de una máquina de quijadas de la vida y un camión grande con lo que sume a lo que ya hay, para poder enfrentar temas de incendios y accidentes automovilísticos que parece que están a la orden del día. La colecta está contemplada del 14 al 28 de febrero y además del boteo tradicional de este tipo de colecta, la donación que empresas y representantes del ámbito público puedan aportar de forma directa bajo deducible de impuestos. Al final, la compra de estos equipos es para poder dar garantía de respuesta a las emergencias que no se sabe en qué momento se den y hay ocasiones que se dan dos o tres al mismo tiempo. Como ciudadanos debiéramos hacer conciencia de ayudar para tener un equipo que, si lo ocupamos, los bomberos tengan capacidad de reacción. La oportunidad de ayudar estará presente, veremos si le damos la importancia que tiene para la población, ayudar para que nos ayuden los bomberos... LOS CAMPEONES... Acompañados de la banda, los ganadores en la competencia nacional de lucha olímpica fueron paseados por las principales calles del centro de nuestra ciudad. Paúl Morales, ganador de medalla de oro; David Salvador Morales Rocha, con medalla de plata y Eduardo Nicolás Quihuis Reyes, con medalla de bronce recibieron ovaciones de las personas que al paso del recorrido les saludaron y felicitaron. Las autoridades municipales y la población, también reconoce a Orestes Morales, entrenador de estos jóvenes atletas y de muchos más que están en otras competencias y preparación alterna. En el abierto de esta competencia realizada en Oaxaca, el nombre de Navolato retumbó tres veces al subir nuestros campeones al estrado por sus respectivas medallas. Felicitaciones para todos ellos y a seguir poniendo en alto el nombre de nuestra tierra... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero hacer mención para felicitar a los que disfrutan de un año más de vida como es el caso de Mario Medina, Margarita Soria, Félix Mario Castro, César Quevedo, Alejandro Psihas, Valentín Sánchez Peñuelas, Fernanda Bolaños. Verónica Montaño Cisneros, Lupita Zazueta, Dolores López, Oli Acosta, Radames Ley, Jesús Ruelas y Margarita Butterfield. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana.