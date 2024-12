Al son de Navolato

“Permítete vivir con conciencia de lo que vas hacer hoy, después verás los resultados”... BIENVENIDOS VISITANTES... No con la misma afluencia de navolatenses que radican en otras ciudades están de visita en su tierra, pero si hay muchos que optaron por estar aquí en su Navolato, a pasarlo con la familia y amigos. Les damos la más cordial bienvenida, que disfruten su estadía... FELIZ NAVIDAD... Mañana estaremos en la víspera de la Navidad, seguro que a partir de hoy una gran mayoría de las familias estará organizando algunos detalles en sus respectivos hogares para reunirse en medida de los que puedan para recibir en familia la llegada de Jesús, porque la Navidad de eso se trata, recibir en los corazones e implementarlo con las acciones, para que nos llenemos de amor y gozo, que tanto nos urge como sociedad. Que nuestra familia esté reunida, unida, sana y viviendo llena de amor creo, que es lo que muchos o todos, añoramos. Estos días que debemos estar viviendo la espiritualidad ayude a estar en convivencia de amor, de empatía, que podamos estar viviendo con paz. Ojalá que el comportamiento social sea más de empatía y habrá quienes digan que lo que se está viviendo corresponde a situaciones que van más allá del alcance natural o de los buenos deseos, pero considero que empujar un buen comportamiento social, podría ayudar a que en un futuro podamos estar mejor. Esta época no es de luces, árboles, regalos, fiestas. Estos días van más allá de lo que recibimos y damos tangiblemente. Para los hombres de buena fe, estamos en el momento de llenarnos de amor y fe, haciendo un espacio en nuestros corazones para recibir la llegada del Salvador... LLEGA 2025... Después de los bríos que nos dejará Navidad, la llega del próximo año podrá permitirnos generar cambios mismos que nos permitirán evolucionar. La salud, los hábitos, los proyectos, el comportamiento, la actitud y tantas circunstancias que Dios mediante enfrentaremos al estar en el día a día de la vida, que, por lo mismo, debemos de tratar de vivir mejor. Con un espíritu sano, lleno de regocijo, mucho amor y consciente de querer ser y estar mejor, nos daría la pauta de tener un año mucho mejor. Dar las gracias por este 2024 que casi se acaba, en el que hemos vivido muchos altibajos propios de nuestras decisiones y de la vida misma, con esa intensidad que nos marca y nos dobla, pero también nos hace andar nuevamente. La actitud positiva y la fe pueden ser el vínculo para un año mejor, por lo menos que estemos llenos de amor y fuertes, podrá hacernos vivir las cosas de la vida con un sentido diferente... BUENOS DESEOS... En lo personal, les agradezco el acompañarme con su lectura a lo que aquí se comparte, tratando de difundir actividades, personas y opiniones que buscan hacer eco en los lectores de esta colaboración semanal al periódico Noroeste y que a través de diversas redes sociales se comparte. Deseo que disfruten de una feliz Navidad rodeados de los seres queridos y que permitan que la llegada de Jesús anide en sus corazones para asegurar un mejor momento de vida. Igual para el próximo año, si Dios nos presta vida, estemos fuertes, llenos de amor, con una actitud y comportamiento positivo en el actuar del día a día, por nuestro bien y el de quienes nos rodean... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que están de aniversario como el caso de Jaime Olivas, Heidi Uriarte, Conchita Estolano, Julio Apodaca, Óscar Rico Urrea, Érika Seamanduras, Sergio Navarrete, Zulema Rivera, Geovanna Valenzuela, Jorge Montoya, Esaú Beltrán, Miguel Ángel Corrales, Oliver Galaviz y Verónica Guzmán. Hoy cumple años Javier Villa y mañana lo harán Francisco López Esperano, Víctor Chaidez Castro, Froylán Verdugo Yamaguchi, Ricardo Verdugo y Venny Leal. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com, nos leemos en enero Dios mediante, tomaremos unas semanas de vacaciones. Pásenla bonito...