“La disciplina es dura, pero facilita la vida a largo plazo” ... ALCANZANDO METAS... Muy feliz está Diego Bolaños ya que logró ahora el segundo lugar participando en lanzamiento de disco, esto dentro de los juegos nacionales de la CONADE en este año. Diego tiene muy claro el objetivo deportivo por alcanzar, por ello canaliza los esfuerzos para conquistar su sueño. Por otro lado, Gonzalo Medina quien reside en Jalisco, pero originario de nuestro municipio, obtuvo recientemente la medalla de bronce en la categoría de la Sub-23 de 400 metros con vallas. Gonzalo sigue en su ruta constante, aplicado en su meta académica y de atletismo. Felicitaciones para ambos campeones... CRUZ ROJA... Hace unos días se clausuró la colecta de Cruz Roja Navolato, por lo que en las instalaciones de la institución se reunió a un gran número de invitados, damas del voluntariado estando ausentes autoridades municipales y ahí, Olga Tellez, presidenta del patronato agradeció las aportaciones que permitieron rebasar la meta con poco más de un millón de pesos. El monto solo sería para el sostenimiento de la base en Navolato, la base de Altata tiene su propio recurso y la recién abierta de la sindicatura de Villa Juárez tuviera que ser con otros ingresos de donantes. Ahora es hacer rendir los recursos y buscar otros ingresos porque los servicios de emergencia no paran... DESARROLLO INMOBILIARIO... En Altata el crecimiento por la infraestructura en diversos puntos con amplia proyección turística sigue en crecimiento, el costo del metro cuadrado se compara al de zonas de lujo de Culiacán y nuestra capital sinaloense, es de las más caras del país. Si bien es cierto el complejo Isla Cortés es de los más desarrollados y caros, otros inversionistas le están apostando a zonas de alrededor, desarrollando atractivos propios para su monto y venta, siendo interesantes para muchos que han estado adquiriendo viviendas de todo tipo. Muchos de los que están comprando, no lo hacen propiamente para disfrutar de los lugares, sino como inversión para rentar. Veremos qué desarrollo tenga esta zona y el nivel de expansión que los gobiernos en sus tres niveles le den a la sindicatura de Altata... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana celebramos la vida de Gaby y Temo Ramírez Aldapa, Luis Bolaños, Yolanda y Vanessa Santiesteban, Pedro Medina Reyes y Gerardo Mercado. Hoy cumple años Pedro Luis Rivera y mañana lo harán Luis Unzueta y Brenda Hermosilla. Para todos mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Pasada las votaciones, el tema por la presidencia municipal continua. De las urnas a los tribunales. La diferencia de los 12 votos entre Jorge Bojórquez y Margoth Urrea ha puesto a Morena a impugnar a la alianza que reunió al PRI, PAS, PAN y PRD. Las acusaciones subieron de tono al denostar la parcialidad de la presidenta del órgano electoral municipal, la misma que tres años atrás, con menos experiencia, dio el gane a quien buscó la relección. Ahora serán los magistrados electorales quienes den la resolución a las impugnaciones pudiendo, si no convencen en esta instancia, otras más, a las que también pueden acudir los que buscan claridad de las urnas que señala Morena. El tema dará para más y mientras tanto, el presidente electo empezó a organizar lo que busca dar en su período de gobierno. Hechos que no habíamos vivido y que iremos conociendo más en días próximos. Y mientras los tribunales definen lo que se votó en las urnas, les comparto quienes serían los regidores que acompañarían al presidente electo, siendo por mayoría relativa Omar Quevedo por el PAN, Nohemí Yamel Castañeda y Edith Selene Domínguez por el PAS, Ángel Durán por el PRD y Vanessa Pérez Hernández por el PRI. Y por la vía representación proporcional, las denominadas pluris, irían Ana María Cruz, por Morena, Juan Pablo Sicairos por Movimiento Ciudadano, Dulce Carolina Loya por el Partido del Trabajo y María del Carmen Noriega por el partido Verde, que, en el Cabildo actual, es parte de Morena. Así sería el Cabildo del siguiente trienio ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.