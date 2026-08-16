Al Son de Navolato

“La principal alianza debe ser con los ciudadanos”...Vamos a continuar con los temas de Navolato. La semana pasada comenté en este espacio sobre las respuestas que recibí a través de Facebook cuando pregunté qué cambiarían de Navolato si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Fueron decenas de comentarios y entre ellos hubo un tema que se repitió de diferentes maneras: el centro de Navolato. La mayoría sabemos que nuestra ciudad, o cabecera municipal, se mueve en el centro. Esta zona no es solamente un lugar por donde pasamos; es el espacio donde una ciudad se encuentra, convive y mantiene parte de su origen. Y creo que vale la pena detenernos un poco en ello. Quienes vivimos o hemos vivido en Navolato sabemos lo que representa su centro. Ahí está el Mercado Municipal Miguel Hidalgo, la Plazuela Vicente Guerrero, el Ayuntamiento, nuestra iglesia de San Francisco de Asís, comercios, bancos y escuelas. Aquí es donde se da buena parte de la actividad cotidiana de la ciudad y donde muchos de los habitantes de las siete sindicaturas se hacen presentes para realizar sus pendientes. Es, en muchos sentidos, la cara que mostramos a quienes nos visitan y el lugar al que diariamente acuden habitantes de las diferentes comunidades. Referente al turismo, además de la venta de churros, ahora alrededor de la plazuela hay pequeños conceptos de negocio de venta de antojitos. Son esfuerzos que también forman parte de la vida de este espacio. En el tema de mejoras, los comentarios vertidos están muy claros. Hay preocupación por el estado de las calles, las banquetas ocupadas, la falta de estacionamiento, el comercio que se extiende hacia los espacios destinados al peatón, el alumbrado y el estado que guarda la propia plazuela, que desde aquella remodelación que fue un escándalo hace unos años ya no mejoró y, a la mayoría, sigue sin gustar. El tema del mercado también apareció. Los comerciantes que tienen ahí sus negocios son parte de la vida de Navolato. Muchos tienen años trabajando y forman parte de la historia de nuestra ciudad. Si el mercado pierde actividad, no solamente pierden los locatarios; pierde también una parte de la identidad del municipio y se apagaría la vida de esta zona. Alguien comentó que el centro se está quedando sin espacio para caminar. Otro escribió sobre la falta de lugares para estacionarse. Alguien más señalaba que las calles y banquetas necesitan atención. Y hubo quien decía que la plazuela debería volver a ser un lugar atractivo para las familias y para quienes diariamente esperan ahí su transporte, desde el embellecimiento de jardines hasta la pequeña área de juegos infantiles, muy dañada, por cierto. Lo que leí y puedo interpretar es que las opiniones tienen algo en común: nadie comenta solamente de cemento, pintura o infraestructura; la intención va en recuperar un espacio que debería tener vida. Por ello se ansía la verbena, fechas donde hay movimiento y donde pareciera que el centro vuelve a recuperar algo de lo que antes tenía. Aclaro que tampoco se trata de quitarle a nadie la posibilidad de trabajar. El comercio ambulante es una realidad y muchas familias dependen de ello, pero también existe el derecho de los peatones a caminar seguros, el de los comerciantes establecidos a desarrollar su actividad y que hacen pagos siempre, a pesar de las bajas ventas. Lo que sí queremos es un centro ordenado y digno. Creo que el reto está precisamente en ordenar sin excluir, mejorar sin destruir y encontrar un equilibrio donde todos puedan ganar. Navolato está por celebrar un aniversario más de su municipalización. Y me pregunto si no sería un buen momento para comenzar a pensar qué queremos para el corazón de nuestra ciudad y qué podemos hacer como comunidad, amén de lo que debe hacer la autoridad en turno. Creo que recuperar el centro no necesariamente significa hacer una gran obra, pero sí una gran alianza entre sociedad y gobierno. Nomás pregúntese, amable lector: ¿así queremos que nos vea quien llega por primera vez a Navolato? Pero más importante todavía, ¿así queremos que lo encuentren nuestros hijos dentro de diez años? Tal vez recuperar el orgullo por Navolato también significa recuperar sus espacios, esos que durante tantos años han sido punto de encuentro de generaciones. Porque una ciudad no solo se construye con obras; también se construye cuando los habitantes volvemos a sentir que lo que tenemos vale la pena cuidar. Quiero felicitar a los que cumplen años como es el caso de María José García, Jorge Valdez, Juan Carlos Bobadilla, Manuel Verdugo, Marisa Estolano, Javier Inzunza y Keny Meza. Hoy cumple años Laura Leal y mañana estarán de festejo Luis Miguel Villalobos, Dulce y Miguel Godoy Niebla. Para todos, mis mejores deseos...Nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.