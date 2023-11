“Construye tu futuro aplicándote en cambiar hábitos”... MUJER RURAL... Hace unos días se otorgó el premio denominado a la Mujer Rural Sinalonese en su edición 2023, obteniendo dicho reconocimiento la oriunda de Altata, Yanett Miranda Castro Medina y en sesión solemne en el Congreso del Estado, la navolatense recibió el premio. La distinción fue por su liderazgo y el arduo trabajo por las comunidades de la sindicatura de Altata y a su vez, ser inspiradora de vida de otras féminas. Actualmente es presidenta de la Red Nacional de Mujeres por la Pesca así como presidenta de la Federación de Mujeres Almejeras de Sinaloa. Muchas felicidades... FUERZA JOVEN... Muy feliz está Jesús Manuel Castro García, coordinador de la juventud en Cruz Roja Navolato, ya que fue designado con el Premio Estatal de la Juventud Rafael Buelna Tenorio en su emisión 2023. Activo y con mucha entrega a la causa de ayudar y orientar camino a las nuevas generaciones en materia de ser salvador de vidas, Jesús Manuel recibe orgulloso este merecido premio. Familiares y amigos y la institución en la que brinda sus servicios, emocionados le felicitan y exhortan a seguir en el camino de ayudar a la sociedad. Felicidades... PRIMERA BOLA... La medallista en tiro al arco de los juegos nacionales de la CONADE Paola Ramos Marentes tuvo el honor de lanzar la primera bola en el tercer juego de la serie de beisbol entre Tomateros de Culiacán y Algodoneros de Guasave. La joven deportista oriunda de Navolato lució emocionada por tal distinción. Felicidades... FESTIVAL ROCKSTALGIA... El próximo 18 de este mes se llevará a cabo el 11vo. Festival de Rockstalgia con baladas retro y para deleitar con esa música, este evento contará con las bandas The Classic´s, Abismo y Nicole Music. El evento será en punto de las 19:00 horas en el Teatro del Pueblo de nuestra plazuela Vicente Guerrero... CAÑERO CULTURAL... Casi está todo listo para que la fuesta cultural se realice en Navolato para los días 24, 25 y 26 de noviembre, todo pro Ciudad de los Niños. Los artistas que participarán, entre otros podemos mencionar al grupo Danza Prehispánica, Leo García, Óscar Rockmero, StephyLoren, Gilberto García, Aylín Britzel, José Héctor Buelna, Net, Yandel Sauceda, Sarahí, Anita Campanita, Floker, Compañía Folclórica Sinaloense, Sonarte, Anura, entre muchos otros. La música, la danza, literatura, teatro, poesía, y muchas expresiones artísticas más, podrán ser disfrutadas en los días antes mencionados. Como sabe, la sede es la plazuela y teatro de nuestra ciudad. Hay mucho que disfrutar y sumarse a cooperar en pro de la Ciudad de los Niños... LA VERBENA... Por fin, se instaló la verbena en el corazón de nuestra ciudad. La venta de dulces, juguetes, ropa de invierno y antojitos, que a la par de juegos en los stands, estará también por otros servicios y productos que nada tuvieran que ver en este espacio, que, en ocasiones, más que verbena, desafortunadamente parece tianguis, pero no se ha podido regular la operación de este espacio que se monta y es el más esperado del año... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a Gaby y Rosa María Ramírez, Dulce Moraila, Erick Godoy, Ricardo Aguerrebere, Paty Malacón, Eduardo Chucuán, Edgar Esperano y Carlos Alejandro Rodelo Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La política nunca ha dejado de estar activa, y menos los que son parte, así como los que aspiran a ser considerados. Las encuestas telefónicas ya empezaron, sondeado acciones realizadas por el gobierno municipal en turno, así como otras donde te mencionan a locales que quieren salir en boletas en el proceso del 2024... DESPEDIDA SEMANAL...Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal. Hasta la próxima, Dios los bendiga.