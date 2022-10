Al Son de Navolato

“Aléjate de lo que te quite paz mental”... MÉRITO JUVENIL... La joven bailarina Mariana Cháidez García obtuvo el premio al mérito juvenil 2022 en la categoría artística por el Congreso del Estado, reconocimiento a su gran desempeño en el baile y a su corta edad, ha alcanzado escenarios dentro y fuera de México obteniendo primeros lugares y todas las posibilidades de seguir creciendo en este ámbito. Hoy por hoy, Mariana destaca en Sinaloa y en todo el país, su estilo y figura le permite seguir escalando y este merecido reconocimiento es prueba de que su carrera artística va en ascenso. Mención especial requiere su maestra, quien es la que coadyuva a sacar lo mejor de la joven navolatense. Además de felicitar a sus orgullosos padres, Miriam y Tomás, al igual que las familias de ambos, quien han estado impulsando de forma diversa a Mariana quien hoy sigue haciendo magia en la danza. Felicitaciones para todos... GALARDONAN ROTARACTIANA... Hace unos días Cindy Yaneth Quiñónez Santiago recibió el galardón Rafael Buelna Tenorio 2022, premio que otorga el Instituto Sinaloense de la Juventud a quienes destacan en diversas disciplinas. Cindy, oriunda de la sindicatura de Villa Benito Juárez, es una joven entusiasta en muchos temas dentro y fuera de su comunidad, impulsa importantes acciones que son ejemplo para las generaciones. La galardona es parte del club Rotaract de dicha sindicatura y ha sido una socia participativa que es generadora de acciones de cambio dentro de dicha zona del municipio. Sus padres, sin duda felices de ver que los esfuerzos de sus hijas hoy son reconocidos y los jóvenes que le rodean hacen creer que vale la pena hacer el bien a los demás, que las buenas acciones siempre son recompensadas. Felicitaciones para Cyndi... CONALEP CRECE... Hace unos días visitó Navolato Wilfredo Véliz Figueroa, director general de Conalep en Sinaloa. Su presencia fue por dos motivos, ser testigo del informe de actividades y rendición de cuentas de la directora del plantel de este municipio, Carlota Daniela Plata Medina y también, hacer entrega de tableros de electricidad, misma que se hizo en cinco planteles más del estado, esto para que los alumnos de la carrera de electromecánica industrial puedan realizar las prácticas necesarias a su aprendizaje. En una de sus participaciones con la comunidad estudiantil, Véliz Figueroa hizo un comentario que me gustó, a Navolato le caracterizan muchas cosas y siempre estará vigente, entre otras por la canción El Sinaloense. Y ese punto me hizo recordar que, al inicio de esa canción, a muchos, si no es que, a todos, se nos eriza la piel al oír, al son de la banda “desde Navolato vengo”, una canción que se escucha por muchas partes del mundo... SAN FRANCISCO... Mañana se celebra a las personas que llevan el nombre de Francisco (a) por lo que nuestra parroquia San Francisco de Asís se vestirá de fiesta con diversas actividades para honrar al patrono, santo de la comunidad. Desde el fin de semana se contó con la presencia del Obispo Jonás Guerrero, quien confirmó a decenas de niños y adolescentes en dos celebraciones y hoy, continúan las actividades por lo que la grey católica estará reunida a diversas horas del día, trabajos que lleva a cabo el Pbro. Elías Soto con un gran equipo de apoyo de la parroquia. Aprovecho para felicitar a todos los Franciscos y Franciscas... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida, tal es el caso de Jesús Hernández, Jorge Seamanduras, Fortino Hernández, Alejandra Madrigal, Víctor Abel Castro, Isaac Jacobo, Rocío Ramírez y Juan José Villalobos. Hoy cumplen años Pricela Valencia, César Iván Hernández, Paty Ramos, María Elena Martínez, Xiomara Santiesteban, Berenice Acosta, y las hermanas Yolanda y Olivia Bojórquez. Mañana cumplirán años Francisco de Anda, Panchita Beltrán, Heidy Torres, Pedro Leal, Israel Malacón Osuna, Claudia García, Francis Russell y Carlos Iván Almaral. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.