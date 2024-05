“Si dejas de prestar atención al circo se termina el show”... ARTISTAS INDEPENDIENTES... En nuestro municipio tenemos muchos pintores y escultores que han ido haciendo su obra y compartiéndola en la localidad en los pocos espacios y momentos que se destinan a ello. Pero buscando que el arte y su expresión llegue a más personas, los artistas por su lado, han estado buscando llegar a nuevos horizontes, pero ha sido una lucha individual, con aportes o gestiones personales, para presentarse dentro del país y algunos pocos en el extranjero. Las expresiones culturales no son de mucho apoyo económico por los entes públicos, los artistas en la mayoría de las veces, tienen que sostener sus trabajos con sus propios recursos, aunque muchos de ellos representen a su tierra y a su gente. Esperemos que haya mejores momentos para todos ellos... EN GRANDE... El joven cantautor Octavio Cuadras la sigue haciendo en grande. Su gira por algunas ciudades de Estados Unidos le ha hecho tener que ampliar la estadía ante nuevas presentaciones a un público que le gustó la música del navolatense. En sus redes sociales, Octavio ha estado compartiendo parte de sus logros y de los espacios que ha ido ganando en un público muy variado pero fiel a esta nueva propuesta musical... LOS ESTUDIANTES... El próximo 23 de mayo será el día del estudiante y desde el fin de semana anterior ya algunas escuelas de bachillerato empezaron sus festejos y seguro el resto del mes estará por las mismas. Felicitaciones para ellos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana queremos enviar una felicitación por el aniversario de Mario Ríos, Estefanía Cháidez, Brenda Palacios, Frida Santiesteban, Elvira Escamilla, Fernando Borraz, Saúl Montoya Sevillano y Selene Morachis. Mañana cumplirá años Ilianne Castro y hasta Chile, donde reside, envío mis parabienes. Para todos, los mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El tema electoral es lo más comentado entre muchos y no porque precisamente haya mucho ánimo al tema, es más, siento que al poco tiempo que falta para el proceso y al ser una de las elecciones más grandes e importantes para nuestra nación, hay poco interés de una gran parte de la población, incluso de muchos de los que andan en campañas, lo hacen por los pagos que reciben no por interés ciudadano. Hace unos días se realizó el debate que coordinó el Consejo Electoral, distrital y municipal. En busca de la presidencia participaron todos los contendientes exponiendo algunas de sus ideas, muchos dando lecturas a tarjetas y mensajes vías WhatsApp, nunca se pudo llevar un debate real y eso hizo que estuviera de bajo tono el evento, y fue y ha sido el comentario de los asistentes, faltó enjundia, no quisieron o no supieron debatir. Por el lado de la diputación local, faltó uno de los contendientes y a diferencia del primer debate (los dos se hicieron el mismo día) en este los participantes estuvieron más sueltos al hablar, y por algunas de las expresiones a veces se notaba que no sabía compartir cuál sería su competencia de trabajo de llegar a ganar la elección para la diputación local del distrito 10. Este tipo de eventos que no pueden ser tan concurridos como sería lo ideal no modifica un cambio de intención de votos, es un evento un tanto reservado y al salir todos ganan, sin embargo el público asistente si hubo quienes cambiaron su decisión del voto y han compartido entre los cercanos los motivos, la forma y modo que tuvieron en el debate, el cual por cierto se transmitió en vivo por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) y quedó una grabación que usted todavía puede ver si tiene el interés de conocer la forma y modo de los que aspiran a recibir nuestro voto. Ver a los candidatos participando puede ayudarle a reflexionar, solo ingrese a la página y busque la trasmisión. Esto en el ámbito local, pero recuerde que en esta próxima votación también habremos de emitir el sufragio por la diputación federal, por el senado y la joya de la corona, la presidencia de México. El día 2 de junio es la fecha, recuerde ir a votar libremente, en secreto usted deberá elegir por quién hacerlo, es el único recurso que tenemos para definir el futuro de las próximas generaciones... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.