MERECIDO RECONOCIMIENTO... Britany Yuselín Esparza García recibirá el Premio Estatal de la Juventud denominado Rafael Buelna Tenorio. En la edición XVIII por participación en la vida social estudiantil y de emprendimiento fue valorado y considerado para que reciba el galardón de primer lugar. Ella representa un proyecto que inició, seguramente, por vivir en la costa, en Dautillos. Ya les había comentado en ediciones anteriores del producto que está hecho 100 % con base de las cabezas de camarón y se usa como un condimento natural, que además de poder contribuir a disminuir la contaminación en el campo pesquero en mención o en cualquiera que se desarrolle, también podría generar ingresos extras para los pescadores de esta comunidad. La próxima galardonada es parte de un equipo en el que también está la navolatense Alejandra Soto, así como Diana Miranda y Flor García de Culiacán. Este proyecto obtuvo su pase para representar a México en la Enactus World Cup 2024 a realizarse en Kazajistán los días 2, 3 y 4 de octubre. La próxima galardonada y sus compañeras son estudiantes de la carrera de ingeniería industrial en el Tec. Milenio. Britany recibirá el galardón de la juventud el próximo 29 de agosto en Mocorito, donde será el evento estatal... PRÓXIMO FESTEJO... A días de cumplir 42 años de municipalización de Navolato, las autoridades locales ya anunciaron que habrá festejos deportivos y culturales del 25 al 27 de agosto además de un acto protocolario y pronto se darán a conocer convocatorias para diferentes eventos en los que muchos podrán participar. Este año dejaremos de ser el municipio más joven de la entidad, al conformarse como nuevas divisiones en Sinaloa a El Dorado y Juan José Ríos, pasaremos a ser municipio en edad madura, con muchos cambios políticos por las visiones y guías que han tenido quienes han gobernado, impactando en muchas áreas. con avances, pero también, muchos retrocesos... REFUGIO PLAYERO... Altata, la zona turística más concurrida para el municipio y la segunda para Sinaloa, sigue siendo enfocada en muchos temas y uno muy importante es que muchos de los visitantes hacen el llamado a que no hay parajes para resguardarse del sol, si no es solo entrando a un restaurante o casa. Un portal de conocida radiodifusora hizo énfasis en este tema y es aceptable, la zona turística está sin sombra para los visitantes que no tienen interés en llegar a un lugar pagando. Esperemos que haya mejoras y avances para el malecón y este pueda ser una buena posibilidad de dar mantenimientos y mejoras para quien gobierne el municipio y en segundo período del gobierno en la entidad... INTERÉS PÚBLICO... Será este mes cuando la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación informe su fallo para definir la presidencia municipal de Navolato. Mientras eso sucede, Jorge Bojórquez sigue en sus actividades públicas y anunció que ya valora a su gabinete de gobierno. Por otro lado, Margoth Urrea en espera del fallo y definir su regreso para cerrar su período de gobierno y saber si continuará o no gobernando Navolato. Así que seguimos en este compás de espera...