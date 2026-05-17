Al Son de Navolato

Al son de NavolatoIván Palazuelos“No encuentro palabras de aliento suficientes frente a los temas que hoy golpean el ánimo social que vivimos”... En medio de un escenario marcado por la incertidumbre económica, la inseguridad y el desgaste colectivo que tenemos miles de familias sinaloenses, también existen historias que recuerdan el valor de la cultura, el esfuerzo y el talento juvenil como herramientas de transformación social. La academia de baile Musso Studio puso en alto el nombre de Navolato durante la competencia nacional CBEC, celebrada en Hermosillo, Sonora, considerada una de las plataformas de danza más importantes de México. Las jóvenes navolatenses demostraron sobre el escenario disciplina, preparación y sensibilidad artística, cualidades que les permitieron conquistar medalla de oro en la categoría contemporáneo y medalla de plata en lírico. Melissa Getsemaní López, Ailed Montaño Paredes, Carolina Santiesteban, Ana Lucía Torres, Luz Mayte Rubio, Valentina Montes, Danael Andrade, Ixchel Airam Chucuán, Heillen Itzae Gamboa y Deniss Soto celebraron emocionadas junto a su maestra y directora general, Marian Rojas, quien en poco tiempo ha logrado consolidar una escuela con identidad, técnica y formación humana. Más allá de los premios, esta historia refleja algo que pocas veces ocupa espacios prioritarios en la agenda pública: la importancia de invertir en el arte y la cultura como mecanismos de prevención social. Cada hora dedicada a la danza representa disciplina, autoestima, formación emocional y construcción de comunidad para las nuevas generaciones. Ahí también se sienta futuro. Destaca además el logro de Carolina Santiesteban Carrillo, quien obtuvo una beca del 100 por ciento para competir por el título Artist of the Year 2026. Su familia vive con orgullo este momento y, sin duda, desde el cielo alguien más comparte esa felicidad. El recibimiento en Navolato fue muestra del cariño social hacia estas jóvenes: música de banda, abrazos y reconocimiento colectivo para quienes representan una cara positiva del municipio... Y hablando de expresiones artísticas, recientemente se llevó a cabo la exposición internacional de pintura “Nuestras Aves”, una muestra dedicada a la riqueza visual del mundo alado. Entre los artistas participantes destacó Heriberto López, quien nuevamente logró cautivar a los asistentes con una obra cargada de sensibilidad y detalle, recibiendo reconocimiento especial por su propuesta pictórica... En otro tema, la carrera “Juntos Salvando Vidas”, organizada por Cruz Roja Navolato, continúa sumando participantes rumbo al evento del próximo 31 de mayo en Altata. Más allá del deporte, este tipo de actividades reflejan la importancia de fortalecer la solidaridad ciudadana y respaldar instituciones que muchas veces cubren necesidades donde el Estado resulta insuficiente. El equipo encabezado por Olga Téllez trabaja intensamente para garantizar el éxito del evento, incluso facilitando transporte gratuito desde Catedral de Culiacán para los corredores... Esta semana celebran la vida Sergio Villaseñor Solórzano, Erick Aguirre, Mario Ríos, Valerio Quintero, Brenda Palacios, Frida Santiesteban, Elvira Escamilla y Laura Chu. Hoy cumple años Fernando Borraz y mañana lo harán José Tanory, Saúl Montoya y Selene Morachis. Para todos, mis mejores deseos... Sin embargo, mientras estas noticias aportan algo de esperanza al entorno social, la realidad cotidiana sigue generando preocupación entre la ciudadanía. Además del persistente problema de inseguridad y del aumento constante en el costo de vida, ahora crece el descontento por los elevados cobros en el servicio de energía eléctrica. Miles de familias sinaloenses aseguran que los recibos han llegado con incrementos desproporcionados respecto a años anteriores. Entre las versiones que circulan se encuentran la reducción del subsidio gubernamental y el aumento en el costo del kilowatt, situación que ya provocó movilizaciones y llamados en redes sociales en Navolato para sumarse a protestas estatales concentradas en Culiacán. Lo que también llama la atención es el silencio de buena parte de los legisladores federales sinaloenses frente a una problemática que afecta directamente la economía familiar. Hasta el momento, pocos representantes populares han fijado postura pública sobre el tema. En contraste, la diputada local, Paola Gárate, ha acompañado a usuarios inconformes en distintas manifestaciones contra la paraestatal. La ciudadanía no sólo exige apoyos temporales o discursos de respaldo; demanda respuestas concretas, sensibilidad política y funcionarios que realmente escuchen la realidad social que hoy vive el estado... Y finalmente, con esta edición celebro 33 años escribiendo en Noroeste. Tres décadas compartiendo historias, alegrías, preocupaciones y momentos de la vida pública y social de nuestra tierra. Mi gratitud para los directivos del periódico, pero sobre todo para ustedes, mis lectores, por acompañarme durante este largo camino. Nos leemos, Dios mediante, el próximo lunes en la sección Gente de Noroeste.