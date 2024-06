“Sin empresas no hay empleo. Sin empleo no hay consumo. Sin consumo no hay impuestos. Sin impuestos no hay subsidios”... LOS DEPORTISTAS... Siguen los jóvenes deportistas destacando en diferentes disciplinas dentro y fuera de Sinaloa. Uno de los atletas que fue felicitado es Jesús Alfredo Rivera Avitia, quien obtuvo el tercer lugar y medalla de bronce dentro de los Juegos Nacionales de la CONADE. La lucha se realizó en Guadalajara donde el navolatense fue premiado. Por otro lado, en la faceta de beisbol, Jesús Javier Santos está dentro de la selección mayor por lo que representará a nuestro país en los próximos juegos panamericanos que se realizarán en Venezuela del 26 al 30 de junio donde tendrá su equipo que hacer su mejor papal para que obtenga el pase al mundial que se hará en Hong Kong. Mucha suerte para el oriundo de Yebavito... FESTEJO MARINO... Al no poder realizarse los festejos del día del marino el pasado 01 de junio, por las elecciones, las diversas actividades se desarrollaron el pasado fin de semana en los diferentes campos pesqueros, refiriéndome a la parte de fiesta porque la solemnidad si se realizó en tiempo y forma, siendo estos los primeros trabajos de Alejandro Torreblanca, quien desde noviembre del año pasado está al frente de la capitanía de Altata... DIRIGENTE ACTIVISIMA... La recién estrenada Presidenta de Canaco Culiacán está muy activa, desarrollando líneas de trabajo para los filiales al organismo, pero también, abriendo la puerta a interesados en ser parte de ellos. Lupita Zavala Yamaguchi se ha movido como pez en el agua en esta nueva faceta y al lado de su equipo de trabajo ha estado trabajando para fortalecer a los agremiados y al instituto que los agrupa. Enhorabuena... EL TENOR... José Manuel Chu está detrás de la formación de nuevos talentos en la academia que dirige dentro del Instituto Sinaloense de Cultura. Titular del taller de ópera de Sinaloa, el navolatense está impulsando voces que participan en escenarios nacionales para que sean parte de escenarios dentro y fuera de nuestro país... LOS CUMPLEAÑEROS... Felicito a los que celebran un año más de vida como es el caso del Pbro. Juan Carlos Morales, Paúl Montoya, Emma López, Esaul Niebla, Gil y Vinny Retamoza, Lupita Zazueta, Gaby Tamayo, Omar Axel Soto y Juan de Dios Ley. Mañana lo harán Valeria Arciniega y Saad Malacón. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En las pasadas elecciones los votantes dieron la confianza a Morena, casi en su totalidad. En nuestro distrito federal, por tercera ocasión Fernando García obtuvo la diputación federal, siendo el segundo más votado en este proceso electoral. Él ya recibió su acta por parte del Instituto Nacional Electoral y sigue en su curul en el Congreso de la Unión incorporándose a la bancada de la mayoría y se fortalece en el grupo que dirige Gerardo Fernández Noroña. En la diputación local, Guadalupe Santana Palma representará al distrito 10, espacio que dejará Marco César Almaral. Y la joya de la corona, la presidencia de Navolato se tuvo una votación muy reñida, después de dos conteos, por los ciudadanos uno, y otro, por el consejo electoral municipal, y con 12 votos de diferencia, obtuvo la constancia de mayoría Jorge Rosario Bojórquez que representó a la coalición PRI, PAN, PRD y PAS. La votación final quedó con 22 mil 369 votos contra Margoth Urrea por Morena, en su reelección con 22 mil 357 votos. De esta manera la llamada alianza opositora recuperaría dos sexenios que habían dejado de gobernar, el que dirigió Eliazar Gutiérrez y la presidenta en mención. Ante los señalamientos que han estado haciéndose de la elección, seguro se va a tribunales, pero mientras, Bojórquez y todo su equipo, celebran la victoria. Ya veremos los detalles en el andar de los días ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.