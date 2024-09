“Bien dicen que a veces nos pasamos la vida esperando que algo pase y lo único que pasa es la vida”... FESTEJO PATRONAL... El próximo viernes será el día del patrono de la iglesia católica San Francisco de Asís, para lo cual se ha organizado una serie de actividades religiosas y de convivencia social entre los feligreses. La visita del Sr. Obispo para esta celebración se adelantó una semana y se ofició el pasado viernes 27 de septiembre. La homilía llena de fe unió a todos por la paz que ocupa Sinaloa y muchos estados del país. Las actividades siguen su curso como el canto de las mañanitas, celebraciones eucarísticas, un festival cultural, la peregrinación y la sana misa. Todas las actividades están coordinadas por los Pbros. Elías Tarciso Soto y Juan Carlos Morales... LA BAHÍA... Por la crisis social que vivimos en diversos puntos de la entidad los restauranteros y ambulantes en Altata están pasando un escenario difícil, no hay turismo ni en domingo ha ido la gente. He de destacar que, al cierre de la edición, nuestro municipio no ha tenido, a Dios gracias, incidencia en hechos de alto impacto, pero la zozobra es latente. Lo que viven en Altata no es cosa menor, el porcentaje de esa zona subsiste de las ventas y al no hacerlas, viven las de Caín. Hace varios años, en el periodo de gobierno de Mario López Valdez y localmente, con Evelio Plata Inzunza, la zona también vivió una crisis similar y los restauranteros sufrieron arduamente ese periodo y recuerdo que el impulso del regreso a la bahía fue, entre otras acciones, una actividad denominada caravana por la paz, la cual se impulsó con la participación de la ciudadanía de Culiacán y Navolato y de esos momentos, poco a poco el turismo fue regresando. Ojalá que la situación mejore para todos, la economía está viviendo una difícil situación en diversos giros y se requiere pronto de acciones que permitan recobrar la confianza social... PROYECCIÓN REDITUABLE... Los gobiernos municipales en turno deberían impulsar la promoción de Navolato y no solo al ente público, obras y acciones del gobierno en turno, eso es parte de su obligación, más bien, deberían proyectar a Navolato, partiendo de logros ciudadanos, historia, turismo y noticias buenas, de las que a veces no habla la gente porque no se entera. Si bien es cierto que hay redes sociales donde circula información rápida, pero a veces no correcta y se requiere información que ayude a mejorar la imagen del municipio, en este caso de Navolato... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a quienes están celebrando la vida como es el caso Guillermo Gutiérrez, Conchita Moreno, Dany Medina, Ayapín Quintero, Carlos Armando Corrales, Iboset Cano, Carlos Gil, Xóchitl Trapero, Ernesto López, Jesús Hernández, Tonatiuh Rubio, Fabiola Corrales, Marco Antonio Morachis y Jorge Seamanduras. Hoy cumple años Alejandra Madrigal y Héctor Angulo, mañana lo hará Víctor Abel Castro e Isaac Jacobo. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO ... El proceso de transición de la administración municipal sigue su curso. Los representantes y seguro, funcionarios del próximo trienio siguen con los trabajos de recepción de los funcionarios por salir y que algunos ya renunciaron del área de tesorería. Si bien es cierto hay impugnaciones ante los órganos electorales, los protocolos deben hacerse por los tiempos establecidos para que Jorge Bojórquez, que espera otra ratificación de los magistrados electorales, pueda asumir la presidencia municipal... Hoy se instalará la LXV legislatura del Congreso del Estado (un día antes de lo que marca la ley) al parecer para no coincidir con la toma de protesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, que será mañana y que el gobernador Rubén Rocha Moya pueda estar con ellos. Hoy concluye seis años de diputado Marco César Almaral Rodríguez y asume dicha responsabilidad Guadalupe Santana Palma.... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.