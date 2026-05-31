Al Son de Navolato

“¿Por quién votar? ¿Por la persona mejor preparada o por quien realmente tiene posibilidades de ganar?”... Iniciamos junio, un mes que arranca con importantes celebraciones en las comunidades costeras. Este día se conmemora el Día de la Marina y, como ya es tradición, Altata concentrará gran parte de la actividad turística y cívica. Los actos protocolarios comenzarán desde las 7:45 de la mañana y, a partir del mediodía, darán paso a las actividades recreativas. De manera paralela, se desarrollarán ceremonias cívicas en Las Puentes, Dautillos, Las Aguamitas y El Castillo. En estas dos últimas comunidades pesqueras, las actividades festivas han sido programadas para el próximo 6 de junio. Sin duda, será una jornada de intenso movimiento social y económico para estas localidades, una excelente oportunidad para prolongar el descanso de fin de semana y disfrutar de los atractivos que ofrece nuestro municipio... Disfrutando de un viaje familiar se encuentran Jonathan García y Norma Aceves, acompañados de sus hijas Allison y Melani. Su recorrido incluyó destinos emblemáticos como San Diego, Los Ángeles y Las Vegas, donde tuvieron la oportunidad de asistir al esperado concierto del reconocido grupo BTS. En esta ocasión, el hijo mayor no pudo acompañarlos debido a compromisos laborales, aunque aprovechó para asistir en la Ciudad de México a la presentación de la banda armenio-estadounidense de heavy metal System of a Down... Quien continúa destacando en las duelas es Luis Morachis Pérez, integrante de Los Caballeros de Culiacán. El navolatense ha mostrado un gran nivel durante la etapa de playoffs, convirtiéndose en pieza importante para su equipo y proyectando su imagen tanto dentro como fuera de la cancha, donde también figura en diversos espacios publicitarios de la capital sinaloense... Con legítimo orgullo, la joven navolatense Marbella Bojórquez Beltrán recibió la presea Rafael Buelna Tenorio, un reconocimiento a su sobresaliente trayectoria en el ajedrez. La estudiante de preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa acumulando triunfos en cada torneo en el que participa, convirtiéndose en ejemplo de disciplina y perseverancia. Un orgullo para su institución educativa, para su familia y para todo Navolato. Enhorabuena... Entre los festejados de la semana por motivo de su cumpleaños se encuentran Margarita Santos, Luis Morachis Pérez, Marco Antonio Ramírez, Clark Rincón, Claudia McLean, Lorena Castillo, Nicolasa Camacho, Kenia Palazuelos, Alfredo Villegas Padilla, Yaya Angulo, Fernando Villalobos, Jazmín Pérez, Paty Vergara, Jesús Fernando García, Nadia Almanza, Martha Mejía, Flor Gritti, Gaby Carrillo y Anahí Ibarra. Hoy celebran un año más de vida María Conchita Verdugo y Gonzalo Medina, mientras que mañana será el turno de Carlos Montaño. Para todos ellos, los mejores deseos y muchas felicitaciones.... Ayer se conmemoró el natalicio del extinto Monseñor José Isidro Guerrero Macías. En su honor se desarrolló una serie de actividades religiosas y comunitarias, destacando la celebración eucarística presidida por el presbítero Alberto Acosta, así como la develación de una placa en el sitio donde descansan los restos del entrañable “Padre Chilo”. La comunidad de Iraguato se vistió de gala para rendir homenaje a una figura profundamente apreciada por generaciones de fieles... En Montelargo, perteneciente a la sindicatura de Juan Aldama, la actividad salinera continúa consolidándose como una de las alternativas económicas con mayor potencial de crecimiento. Cada vez más inversionistas, tanto locales como externos, observan en este sector una oportunidad rentable y sostenible. La sindicatura más alejada del municipio podría encontrar en esta industria un motor estratégico para impulsar su desarrollo económico y social... Por el momento, estimados lectores, me despido agradeciendo su preferencia. Como siempre, nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.