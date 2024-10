Al Son de Navolato

“Hazte caso si presientes algo del hecho o la persona”... CANACO CULIACÁN... La presidenta de la cámara en mención, Lupita Zavala Yamaguchi sigue muy activa atendiendo diversos temas que el sector empresarial de la capital ha pedido antes y ahora con la crisis social que tenemos en algunos lugares de la entidad, más en Culiacán. La también navolatense ha seguido trabajando con su equipo cercano diversos programas que ayuden a dar más estabilidad a los comerciantes y estos a sus clientes para poder mejorar las ventas.... NUEVA ADMINISTRACIÓN... A días que el gobierno local concluya estando al frente Francisco Castro como presidente sustituto, no hay fallo oficial de la autoridad electoral federal para definir la impugnación que Margoth Urrea, a través de Morena interpuso buscando esta su reelección. Pero mientras eso sucede, que puede darse hasta el mismo 31 de octubre a casi media noche, Jorge Bojórquez, ganador en las urnas y avalado por el consejo electoral municipal, estatal y la Sala Superior de Guadalajara, mantiene el proceso de la entrega recepción entre la entrante y saliente, empezó a trabajar, tarde para lo que se tiene que analizar. Con el tema del protocolo tradicional, el evento para hacer público el ingreso de las nuevas autoridades se planea de varias formas de modo tal que dependiendo de del sentido del fallo, fecha y hora que se de a conocer, se haría de una forma u otra. De hecho, quien llegue empezará entre otras responsabilidades, con el tema de los panteones municipales, limpieza y protección. Sumado también a que el Cabildo apruebe algunas de las propuestas para los puestos de primer nivel que se harían público el 31 de octubre o el 01 de noviembre... VALORAN SITUACIÓN... Y mientras muchos queremos que llegue la verbena a dar luz al corazón de la ciudad, algunos de los verbeneros están valorando si vale la pena instalarse ya que perciben que una gran parte de la población de la ciudad, a determinada hora, no circula en las calles y eso los está haciendo pensar. Dicha definición también tendrá que hacerse ante las nuevas autoridades municipales... FELIZ CUMPLEAÑOS... Queremos hacer mención de quienes celebran la vida como es el caso de Humberto Burgos Tamayo, Vicente Amador, Gisela Cruz, Olimpia Acosta, Raúl López, Edna Miller, Julia Berrelleza, Carlos Plata, Juan Félix y Alma Rosa Quintero. Hoy cumplen años Lupita Félix, Edrulfo Montoya y Martha Alicia García, para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Quedan pocos días para que el PAN Sinaloa defina quién será la nueva presidenta del partido blanquiazul. Entre las dos ternas, el panismo navolatense juega un papel dividido, unos apoyando a Wendy Barajas y otros a la oriunda de Navolato, Vanesa Sánchez Vizcarra que lleva de fórmula al regidor local, Omar Quevedo. Vanesa ya tuvo una gira con el panismo del municipio y otro seguro tendrá su contrincante. En dos semanas sabremos los resultados de esta contienda... Por el lado de Movimiento Ciudadano, Lucy Calderón ha estado presente en los diversos eventos que el partido convoca, recientemente, en la tercera convención nacional donde se eligió a Anayeli Muñoz como la coordinadora nacional de las féminas en la elección de Fanny Bonilla como coordinadora de la circunscripción electoral uno de mujeres. Lucy de forma activa participa a nivel nacional... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.