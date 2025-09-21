Al Son de Navolato

“Estar solo no cuesta tanto como estar mal acompañado, eso sale carísimo” ... Siempre las buenas noticias deben ser muy comentadas y más cuando hay esfuerzo logrando hacer un gran papel. Este es el caso de Érick García Cháidez, quien hace unos días obtuvo en la disciplina de jiu-jitsu, doble medalla de bronce en los Juegos Panamericanos realizados en Panamá. Hijo de César García y Geovanna Cháidez, el joven deportista tiene años en esta disciplina, destacando a nivel local y nacional, ahora con un paso en el ámbito internacional. Este rotativo estuvo presente a su llegada en el aeropuerto, compartiendo sus primeras impresiones y mostrando lo que viene para él, de continuar en este camino deportivo. Felicitaciones... Y de caminos queremos seguir, pero ahora lo haremos en el tema musical, ya que el grupo Cafeína Gris sigue abriéndose camino en los escenarios nacionales, en eventos masivos y otros más privados, compartiendo la música que los sigue consolidando y permitiendo llegar a nuevo público a través de las plataformas que les siguen abriendo entre seguidores de todas las edades... Y en cuestiones de la vida política que a pocos interesa, pero que las decisiones de los que ostentan el poder, a todos nos afecta. Los partidos locales que llegaron a la administración del municipio en la alianza, cada uno está viviendo temas de relevancia a su vida interna. Por un lado, el PAN, este fin de semana, sus militantes elegirán a quien será la presidenta del blanquiazul local, dos grupos reunieron a sus planillas, uno con apoyos locales y otro con apoyos externos, veremos cómo legitiman la elección. Recordemos que será la que participe en la elección del 2027, veremos si siguen los que están o llegan los que se fueron, muchos desde hace varios años. Por el lado del PRI local también tiene sus detalles. Resulta que en el PRI se eligieron a los delegados que representan a Sinaloa y el único presidente municipal electo en la entidad, Jorge Bojórquez Berrelleza, tuvo un desdén de quien definió la lista, y todo apunta a que fue la senadora Paloma Sánchez. No lo incluyó en dicha cuota de poder, diciendo ser diferentes, con las mismas prácticas de siempre...Y del tema política y el impacto que tiene en nuestras vidas, por hacer o no, un plan urgente tendrá que darse para reactivar la confianza ciudadana para visitar Altata y sus alrededores. Los hechos de días atrás, mantienen a una gran parte del turismo local con cierto temor, tanto de los que tienen una casa o departamento para disfrutar como los que vienen de paso, a la playa y a disfrutar de la gastronomía. El gobierno estatal y local deberán trazar una ruta y atención permanente para que la crisis que viven por falta de turismo no recaiga más, no será fácil, pero tendrán que empezar ya, los restauranteros y prestadores de servicio no ven la de ellos. Y así también está la ciudad, la falta de circulante y la escalada de precios, mantiene a muchos negocios a borde de cierre, como ya hemos visto está pasando y otros, están detenidos con alfileres... Los días para celebrar la vida no deben pasar desapercibidos y en esta ocasión, los que cumplen años son Alison García, Rosa Emilia Aldapa, Luis Alberto López, Sofía Villalobos, Baldomero Torres, Jaime Guardado, Marco Soberanes, José Víctor Arciniega, Ramón Jacobo, Edgar Marentes, Jacobo Gaxiola, Ana Pérez, Marco Antonio Urías y al oriundo de Villa Juárez, pero que reside en Tijuana, Ariel Montoya. Hoy cumple años Miguel Rubén López, Isaac Fontes, Sandra Rubio Medina y Columba Cháidez. Mañana cumplirán años Margarita Sánchez, Mirna Aldapa, María Tamayo, Lupita y Bety Castro, Ángel Niño, Edgardo Burgos, Mirna Chucuán y Mariana Ruiz. Felicitaciones para todos ...Nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.