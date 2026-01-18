Al Son de Navolato

“Al llegar a cualquier poder, las personas cambian”... Apenas se cerró el maratón Guadalupe-Reyes y aquí, ya vamos a abordar el tema del carnaval de Altata porque ya empezó su promoción. Si bien es cierto que el inicio está dentro una encrucijada, entre parte del comité organizador y autoridades municipales, los lugareños saben que este evento les trae mucho turismo y se tienen que unir para hacer una gran fiesta. Entre los primeros movimientos, es la promoción para la reina y rey de la alegría, uno de los atractivos de estos festejos y que ya han levantado la mano para participar. Así que el tema dará para más... Y ahora que abordamos el tema de Altata (casi siempre es meritorio hacer mención de esta zona del municipio) recientemente el gobernador Rubén Rocha Moya anunció la donación de 15 hectáreas para la construcción de una base naval en esta sindicatura. Ya se había hecho otra donación, pero la amplitud de la obra obligó a dar más terreno. El anunció que hizo el mandatario estatal fue al lado del comandante de la Cuarta Región Naval, vicealmirante José Reséndiz Sandoval. Con esta obra, además de dar garantías de seguridad a las embarcaciones pesqueras y turísticas que transitan en el mar, también lo harán a la población que visita las diversas zonas de la sindicatura. La obra continúa... Y continuando con el tema de la zona de playa más importantes del centro de la entidad. El pasado fin de semana se llevó a cabo la segunda edición del festival Altata Late Fuerte, un trabajo coordinado entre la Secretaría de Turismo del gobierno estatal y autoridades municipales. La siguiente fiesta será la de la moto, llamada Altata Biker Fest 2026, convocada para los días 30 y 31 de enero y primero de febrero. Con el slogan “rodemos por la paz”, los amantes de las motocicletas tendrán la primera reunión en Navolato y la siguiente sería en Mazatlán. Así que vaya reservando la fecha... Por otro lado, la navolatense Guadalupe Zavala Yamaguchi planea su reelección como presidenta de Canaco Culiacán. La también empresaria participará por tercera ocasión confiando que el trabajo en estos dos ejercicios que ha presidido y dado muchos resultados le permita volver a conquistar el voto de la mayoría de los agremiados a esta asociación. En este último período, por cierto, para Navolato, fue la reapertura de la subdelegación de Canaco misma que opera teniendo al frente a José Luis Gallardo... La participación especial que tuvo la soprano Wendy García en el concierto de año nuevo 2026 organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura y la OSSLA fue de 10 y nota. La artista oriunda de Navolato sigue conquistando al público amante de este género artístico... Y queremos felicitar a los cumpleañeros capricornianos que cumplieron años, como son Mercedes García, Víctor Hugo Cháidez, Rafael Godoy Montoya, Ana Hermosillo, Valentín Sánchez Amarillas, Pricela Berrelleza, Magui Barrón, Iván Arreola, Carlos Quevedo y Mariana Burgueño. Hoy cumple años Perla y Lucero Medina y mañana lo harán Martha Zazueta y Bilma Lugo. Para todos, mis mejores deseos... Y será durante todo este año que paulatinamente se dé el cambio de edificio de todas las oficinas del ayuntamiento. Después de la decisión de las autoridades, el proceso sigue y tienen como meta todo este año para que todas las dependencias estén en el edifico ubicado por la carretera Navolato-Altata... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.