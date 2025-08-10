Al Son de Navolato

“Después de votar en el proceso electoral, ¿Cuál debe ser la participación de la ciudadanía para tener un mejor país?... CAMPEÓN LUCHADOR... El navolatense Paúl Morales nuevamente está en los titulares de la prensa ya que hace unos días logró obtener el primer lugar en el Festival Olímpico Mexicano, edición 2025, logrando mantenerse como el número uno del rancking nacional en los 130 kilogramos en lucha grecorromana. Este espacio bien ganado lo pone un paso adelante en los próximos Juegos Centroamericanos para el próximo año. Dicha competencia es la antesala de las Olimpiadas, la meta de todos los deportistas que participan en las grandes ligas. Paúl ha sido constante y tiene claro su objetivo en esta carrera como luchador, va por escenarios internacionales, poniendo en alto el nombre de su tierra. Mientras llega las fechas de las otras competencias, sigue en adiestramiento con su coach, entrenador y tío, el también luchador Orestes Morales, ha sido una muy buena mancuerna, los resultados los estamos viendo. Enhorabuena... CAFEÍNA GRIS... El grupo de rock pop sigue su camino en la música y este año se han mantenido vigentes, pisando nuevos escenarios con el último sencillo musical, preparando nuevas melodías y haciendo alianzas con otros artistas, que al igual que ellos, están creciendo en el gusto del público. Si bien no ha sido fácil el llegar en donde están, si ha sido muy satisfactorio ver su avance, si bien es cierto que pueden medirlo en Spotify, con el número de repeticiones de sus canciones, el pisar escenarios masivos en conciertos, también sus participaciones en diversos bares a donde van para conquistar más seguidores. Este segundo semestre del año pinta para los integrantes de Cafeína crucial en su carrera artística. Ya ahondaremos en más detalles... LOS LEONES... El Club de Leones Navolato A.C. formalizó la llegada de su presidente, Araceli Cisneros Guzmán durante el ejercicio 2025-2026 bajo el nombre Rosario Ruiz Valenzuela. En la historia de este club, es la primera vez que una mujer es designada para estar al frente de un período de trabajo y en esta conformación, parte del gabinete también fue conformado por muchas féminas dentro del organismo, equilibrando el equipo con los hombres del club leonístico. El evento de toma de protesta para Araceli, después del protocolo oficial, se disfruto con socios e invitados especiales pasando una amena tarde con los socios del Club Leo. Mucho éxito... NUEVO PÁRROCO... El cambio de sacerdote oficial de la iglesia San Francisco de Asís, ya es oficial. El Obispado ya anunció el cambio de poco más de 50 sacerdotes de su diócesis, entre ellos tocó ubicar al Pbro. Elías Soto en su tierra natal, Sinaloa de Leyva y en Navolato, el sacerdote Javier Antuna García será el que asuma tan importante responsabilidad en la vida de los católicos del municipio. El cambio oficial se hará el próximo 01 de septiembre... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero felicitar a los que cumplen años como es el caso de Ailyn Barraza, Luis Salazar, Pedro García Moreno, Daniel García, René Gastélum, Rodrigo Tamayo Estolano, Juan Traslaviña, Cristina Marentes, Norma Gutiérrez, Martha Quintero, Ala Rubí López, Martha Zazueta y Gabriela Cárdenas. Hoy cumple años Susana Marentes, Tere Soto, Laura Leal y Stefanía Inzunza. Para todos, mis mejores deseos ... INTERÉS PÚBLICO... El PRI Navolato realizó el cambio de dirigencia, tomando protesta Natanael Obeso Reyes, como presidente y Érika Consuelo Zapata Leyva, como secretaria general. La llegada de Natanael abre las puertas a la juventud del tricolor local, una visión más fresca para el partido con más antigüedad en su formación. La unión de los grupos será una de las primeras tareas en las que Érika habrá de abonar al haber logrado con ellos la presidencia con Rigoberto Valenzula, logando ella presidir el DIF municipal. Mantener el partido en el poder local, el principal objetivo para el 2027... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos en dos semanas, en este verano nos tomaremos unos días de descanso. Disfruten y cuídense, nos vemos pronto, Dios mediante.